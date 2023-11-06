Трагічне шикування: командир 128 бригади ЗСУ зібрав воїнів, а сам не прийшов, – журналіст

Командир 128 гірсько-штурмової бригади Збройних сил України полковник Дмитро Лисюк дав розпорядження вишикувати артилеристів для нагородження в День ракетних військ і артилерії 2023 біля лінії фронту в Запорізькій області, але сам на захід, який став трагічним, не прийшов.

Такою інформацією журналіст Володимир Бойко поділився на своїй сторінці у Facebook. “…командир перемоги на шикування взагалі не прибув. Його чекали пів години, яких вистачило для того, щоби ворожа розвідка виявила скупчення особового складу”, – зазначив він.

Бойко звернув увагу на те, що людей дивує, чим Лисюк думав, коли розпорядився вишикувати воїнів для нагородження біля лінії фронту. “Відповідаю: в армії немає команди “думати”. А тому треба питати про інше – хто присвоїв Лисюку звання полковника та поставив командувати бригадою попри те, що в нього за плечима судимість за контрабанду сигарет з окупованої території Луганської області?” – поділився журналіст, посилаючись на відомості з кримінального провадження.

За його даними, Лисюк у 2019 році був засуджений до штрафу в розмірі 119 тисяч гривень за незаконне переміщення та продаж контрабандних сигарет із так званої “ЛНР”. Журналіст підкреслив, що тоді Лисюк був підполковником, командиром 8-го окремого батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади. Також автор повідомив, що, за відомостями правоохоронці, він займався злочинною діяльність наприкінці 2018 – на початку 2019 року й мав спільника.

Затриманим спільникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

За інф. Уніан