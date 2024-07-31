Цієї ночі росіяни здійснили одну з наймасованіших атак України ударними дронами за всю війну!

Цієї ночі рашисти здійснили одну з наймасованіших атак України ударними дронами за всю війну! А головною ціллю агресора став Київ. На столицю України, на мирне місто, ворог спрямував багато десятків своїх безпілотників. Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні! Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за клькістю застосованих БпЛА. Повідомляє Сергій Попко, начальник КМВА.

Повітряна тривога тривала понад 7 годин. Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків.

Силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників! (Тип БпЛА та точну кількість оприлюднять Повітряні Сили).

За даними оперативного зведення на цю хвилину – у Києві без постраждалих та руйнувань. Данні попередні, інформація уточнюється.

Дякуємо всім воїнам, хто охороняє наше небо за захист! Слідкуйте уважно за сигналами тривоги. Не ігноруйте. Бережіть себе і близьких!