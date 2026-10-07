У Чортківській громаді військовим, які уклали контракт із ЗСУ, виплачуватимуть 20 тисяч гривень

Жителі Чортківської громади, які укладають контракт із Збройними силами України, можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 20 тисяч гривень.

Кошти виплачуватимуть із бюджету громади. Відповідну програму підтримки затвердили 28 липня 2026 року під час засідання 137-ї сесії Чортківської міської ради.

Претендувати на виплату можуть військовослужбовці, які уклали контракт із ЗСУ після 28 липня 2026 року.

Важливою умовою є місце проживання. Фінансову допомогу зможуть отримати військовослужбовці, які зареєстровані та постійно проживають у Чорткові або одному із сіл Чортківської громади: Росохачі, Білій, Бичківцях, Скородинцях, Горішній Вигнанці, Пастушому чи Переходах.

За детальнішою інформацією у міській раді радять звертатися до відділу мобілізаційної, оборонної роботи та ведення військового обліку Чортківської міської ради.