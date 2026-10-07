Понад 8 тисяч біометричних паспортів у вересні оформили на Тернопільщині

У вересні в підрозділах Управління Державної міграційної служби України у Тернопільській області оформлено 8478 біометричних документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

У вересні в підрозділах Управління Державної міграційної служби України у Тернопільській області оформлено 8478 біометричних документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Зокрема, упродовж вересня оформлено 3251 паспортів громадянина України у формі ID-картки та 5227 паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

@читачі Рекомендуємо громадянам завчасно перевіряти строк дії своїх документів і не відкладати оформлення нового паспорта на останній момент. Це допоможе уникнути зайвих хвилювань та непередбачених ситуацій під час планування поїздок.

Нагадуємо, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформлюється:

у звичайному порядку — до 20 робочих днів;

у терміновому — до 7 робочих днів.