Тернопільський волонтер помер під час обшуку у справі про виїзд ухилянтів за кордон. Інцидент трапився в селі Іване-Пусте Чортківського району. В будинку волонтера мали проводити обшуки по справі у хабарництві Борщівського військкома, якому вручили підозру 23 липня під час ради оборони області. Однак, в волонтера, одного із учасників корупційного скандалу не витримало серце і він помер на власному подвір’ї.

Про смерть одного з фігурантів цієї справи повідомив в Facebook громадський активіст Роман Довбенко. Він зазначив, що на території Тернопільської та Львівської областей проходить 45 обшуків. «Велика організована злочинна група, що налічує мінімум 15 учасників. З неприємного — помер один із учасників провадження під час обшуків у місті Борщів», – зазначив Роман Довбенко.

З власних джерел ZAXID.NET дізнався, що помер відомий у колишньому Борщівському районі волонтер, житель села Іване-Пусте Володимир Полянський. За даними «20 хвилин», обшук у нього проводили, бо нібито як в особи, яка давала кошти працівнику ТЦК. Перевірені джерела ZAXID.NET вказують, що чоловік був залучений до незаконної схеми виїзду ухилянтів за кордон. Він домовлявся з посадовими особами Борщівського військкомату про виготовлення довідок про тимчасову непридатність військовозобов’язаних чоловіків, а оскільки волонтер мав доступ до системи «Шлях», пізніше цим же ухилянтам з довідками з військкомату допомагав покидати межі України.

Смерть волонтера Володимира Полянського підтвердила ZAXID.NET і голова Іване-Пустенської громади Марія Скаляк. В телефонній розмові посадовиця зазначила, що дійсно Володимир Полянський помер сьогодні в себе вдома. Причини не назвала, але додала, що їй важко говорити, бо це був її добрий знайомий. Щодо можливих обшуків в чоловіка вдома – говорити відмовилася.

В силових структурах наразі неофіційно підтвердили «20 хвилин» інформацію про смерть чоловіка. Однак зазначили, що його тіло правоохоронці виявили під час обшуку. В поліції Тернопільщини зазначили ZAXID.NET, що подробиці цього інциденту оприлюднять згодом.