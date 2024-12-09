У Тернополі засуджено «директора училища» із Мелітополя, який русифікував навчальний заклад та поширював у ньому кремлівську пропаганду

Законної сили набув вирок суду щодо викритого СБУ колаборанта, який допомагав загарбникам реалізовувати ворожу політику в сфері освіти у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки Тернопільський міськрайонний суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки та позбавлення права обіймати посади у закладах освіти, в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування чи органах, що надають публічні послуги у сфері освіти, строком на 15 років.

Слідством встановлено, що після захоплення Мелітополя окупантами 39-річний житель районного центру добровільно пішов на співпрацю із так званим «Міністерством освіти Запорізької області рф» та погодився очолити Мелітопольське вище професійне училище.

Окупаційна адміністрація Запоріжжя перейменувала навчальний заклад на «Государственное учебное заведение «Мелитопольское профессиональное училище №2», а колаборант, перебуваючи на посаді виконувача обов’язків його директора, активно впроваджував в училищі освітні «стандарти» рф.

Зокрема, він зобов’язав підлеглих здійснювати навчання і виховання дітей російською мовою. Також за його вказівкою українські підручники замінили на російські «аналоги».

Користуючись своїм становищем, зрадник активно русифікував навчальний заклад та поширював у ньому кремлівську пропаганду.

Щотижня він проводив «загальні лінійки», на яких розповідав про переваги приєднання територій Запорізької області до російської федерації та описував перспективи вступу випускників училища до навчальних закладів країни-агресора.

На підставі зібраних доказів суд визнав обвинуваченого винним у порушенні ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Оскільки колаборант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, його оголошено у розшук та застосовано спеціальну процедуру заочного засудження. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати затримання зрадника.

Розслідування протиправної діяльності проводили слідчі УСБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.