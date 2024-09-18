У Тернополі вирішили зберегти обмеження на продаж алкогольних напоїв у нічний час

У Тернополі міська влада разом з представниками торговельних мереж вирішили зберегти обмеження на продаж алкогольних напоїв у нічний час. Це стосується не лише звичайних громадян, а й окремих категорій осіб.

Так, підписано меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між Тернопільською міською радою та підприємцями. Відповідно, прод аж алкоголю, слабоалкогольних напоїв та пива (крім безалкогольного) в торговельній мережі на території Тернопільської міської територіальної громади дозволено з 08:00 год по 22:00 год. Окремо встановлена заборона на продаж вищевказаних напоїв працівникам у формі правоохоронних органів, військовослужбовцям, інших воє нізованих формувань та особам із зброєю на час дії воєнного стану.

Це рішення прийняли на основі збільшення кількості порушень громадського порядку в нічний час доби, аналізу вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень, а також для сприяння покращенню загального мікроклімату в громаді, розвитку здорового способу та забезпечення спокою в громаді.

Ми висловлюємо подяку мережам супермаркетів і магазинів, які першими підтримали цю ініціативу, зокрема: «Сільпо», «АТБ», «Калина», «Новус», «Свої», «Сім 23», «Сімі», «Смаколик», «Продлюкс», «Рукавичка», «Торба», «Додому», «Тайстра», «WINETIME», «Могорич» та «OKWINE».

Закликаємо інші торговельні мережі долучитися до цієї ініціативи та підтримати обмеження продажу алкоголю в нічний час, щоб сприяти створенню безпечнішого середовища в Тернополі.