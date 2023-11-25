В День пам’яті жертв голодоморів росіяни влаштували наймасованішу атаку дронів на Київ

Четверта атака ворожих безпілотних літальних апаратів на Київ за цей місяць., повідомляють у міській військовій адміністрації.

Цей напад дронів став наймасованішим з початком повномасштабного вторгнення! У столиці тривога тривала понад 6 годин. Символічно, що рашисти (нащадки тоталітарної радянського режиму) здійснили цю атаку в День пам’яті жертв голодоморів. Так вони продовжують геноцид України та українців.

За попередніми даними противник вкотре застосував баражуючі боєприпаси типу «Shahed». БпЛА заходили на Київ хвилями, численними групами, з різних напрямків, постійно змінюючи курс за вектором руху.

Силами та засобами ППО було уражено майже п’ять десятків повітряних цілей! (остаточні підсумкові дані щодо типу та кількості оприлюднять Повітряні Сили).

За попередніми даними, внаслідок збиття ворожих дронів зафіксовано падіння уламків в різних районах міста:

– у Солом’янському районі внаслідок падіння уламків є двоє постраждалих – в обох гостра реакція на стрес, без госпіталізації. Також в цьому районі, у 5-поверховому будинку сталося руйнування на другому поверсі, вибиті шибки з першого по п’ятий поверх. В будівлі було заблоковано дві жінки. Також в Солом’янському районі сталося загоряння на території дитячого садочку і на іншій локації – в нежитловому приміщенні на площі 100 м2..

– у Дніпровському районі міста уламки впали на верхні поверхи багатоповерхівки, сталося задимлення.

– у Голосіївському районі уламки упали на зону зелених насаджень, без потерпілих.

– у Печерському районі – також на незабудовану територію. Попередньо без наслідків.

За інформацією Міненерго, в результаті атаки дронів, у Києві залишалися без світла 77 житлових будинків та 120 установ. Тривають роботи з відновлення.

Інформація оновлюється і уточнюється.

Дякуйте воїнам ППО.

Вірте в ЗСУ! Але не робіть свою віру підставою ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Завжди перебувайте в укриттях до відбою небезпеки. Бережіть себе і близьких.