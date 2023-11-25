10:20 | 25.11.2023
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Війна 

Цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість шахедів

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шахед

❗️Цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу «Shahed-131/136». Повідомляють у повітряних силах ЗСУ.

Основний напрямок удару – Київ!

Після обстрілу у Києві залишалися без світла 77 житлових будинків та 120 установ

Зранку 25 листопада під час масштабного дронового обстрілу у столиці було знеструмлено повітряну лінію. Внаслідок цього без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста. 

Причини з’ясовуються. Тривають роботи з відновлення. 

Також під час обстрілу на Київщині відключалися повітряні лінії 330 кВ. Попередня причина – пошкодження  внаслідок обстрілу. 

Триває обстеження для з’ясування причин. 

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