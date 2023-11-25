Цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість шахедів

❗️Цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу «Shahed-131/136». Повідомляють у повітряних силах ЗСУ.

Основний напрямок удару – Київ!

Після обстрілу у Києві залишалися без світла 77 житлових будинків та 120 установ

⏺Зранку 25 листопада під час масштабного дронового обстрілу у столиці було знеструмлено повітряну лінію. Внаслідок цього без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста.

Причини з’ясовуються. Тривають роботи з відновлення.

⏺Також під час обстрілу на Київщині відключалися повітряні лінії 330 кВ. Попередня причина – пошкодження внаслідок обстрілу.

Триває обстеження для з’ясування причин.

🇺🇦Разом – до перемоги!