В Україні відкрився перший рекрутинговий центр Сухопутних військ ЗСУ

1 вересня 2024 року в Києві відкрився перший рекрутинговий центр Сухопутних військ Збройних Сил України. Цей центр створений для набору контрактників та надання консультацій щодо вступу до вищих військових навчальних закладів і військових коледжів.

Центр розташований за адресою: м. Київ, вул. Ольжича, 10А. Незалежно від місця проживання, всі громадяни України віком від 18 до 60 років можуть звернутися до центру для отримання інформації та допомоги. Центр також має мобільні групи, які працюватимуть у різних регіонах країни, щоб залучити більше людей до служби в ЗСУ, повідомляє Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.