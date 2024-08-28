Хто втратив відстрочку

Тим часом нове законодавства передбачає, що право на відстрочку втрачають 8 категорій:

Студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми навчання, а також ті, хто здобуває другу чи третю вищу освіту. Багатодітні чоловіки з заборгованістю по аліментах. Особи, які доглядають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи. Батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не є померлою або зниклою безвісти, та не відбуває покарання. Чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи, якщо немає інших працездатних членів сім’ї. Особи, що працюють на підприємствах та організаціях Міністерства оборони.



Особи зі статусом “обмежено придатний”, через скасування цієї категорії.

Чоловіки, які за повторної військово-лікарської комісії були визнані здоровими (ті, що мають свідоцтва про I та II групи інвалідності, видані після 24 лютого 2022 року, повинні пройти медогляд повторно).

Водночас військовозобов’язані, у яких неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісти на війні, отримали відстрочку. Раніше вона надавалася лише коли йшлося про повнорідних родичів.

Зміни в українському законодавстві передбачають, що вік, з якого можна мобілізувати, понижено з 27 до 25 років. При цьому мобілізація чоловіків молодшого віку теж можлива.

Уже на початку вересня Верховна Рада України може розглянути законопроєкт про заборону мобілізації чоловіків віком 18 – 25 років. Принаймні про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За його словами, розгляд цього питання відбудеться на першому засіданні Ради, а це, як передбачає Конституція України, 3 вересня.