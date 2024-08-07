Куди зник начальник Тернопільської обласної поліції Сергій Зюбаненко?

Хто знає, куди зник мегамедійний начальник обласної поліції Сергій Зюбаненко? Вже кілька днів спостерігається дивне затишшя в інтернет-просторі, зокрема на його особистій сторінці у Facebook.

Цей зазвичай активний та публічний керівник раптом пропав з поля зору, і його не видно на вулицях нашого Файного, де він любить гуляти після роботи.

У певних колах подейкують, що після резонансного затримання хабарників та насильників у Борщівському ТЦК Зюбаненко отримав наганяй від високих чинів у Києві за те, що «вліз» не туди куди треба і через це під ним навіть «захиталося» крісло.

Ходять чутки, що його переведуть в іншу область або звільнять з поліції. Деякі бізнесмени-будівельники вже у вівторок ввечері з цієї нагоди чаркувалися та раділи, що пана Зюбаненка немає і, можливо, більше не буде в Тернополі.

Цікаво, чи є в цьому доля правди?

Хто знає, куди «пропав» полковник Зюбаненко, пишіть у коментарях.