Чому Зеленський затягує із призначенням тернопільського губернатора?

Майже три місяці Тернопільщина залишається без голови обласної адміністрації. Відтоді, як вже екс-губернатор Степан Барна залишив свою посаду, президент України майже три місяці не призначає нового очільника області. Весь цей час ТОДА керує виконувач обов’язків Іван Крисак із ВО «Батьківщина», котрий за Барни був першим заступником голови. Однак всі ми добре розуміємо, що це тимчасова особа і не та кандидатура, яка може зробити прорив області у всіх сферах життєдіяльності.

Навколо Тернопільської області вже всі регіони отримали свого губернатора, лишень Тернопільщина залишається якоюсь резервацією без голови. Зважаючи, що до процесу призначення очільників областей команда нового президента України Володимира Зеленського підходить з цілою шоу-програмою на кшталт фільму «Слуга народу», можливо, її поки ще не зрежисовано авторами-«кварталівцями». Нагадаємо, останні приїзди гаранта в регіони завершувались скандалами і показовим «нагинанням» місцевої еліти. Так на Закарпатті Зеленський влаштував «рознос» митникам і запропонував починати нормально працювати або писати заяви на звільнення (ніхто так і не покинув своїх посад). На Харківщині гарант накинувся на лісників, заявивши про чисельні випадки незаконних вирубок та знищення лісів. На Житомирщині пан Зеленський через незаконний видобуток бурштину та його «кришування» з боку високопосадовців вимагав звільнення очільників поліції, СБУ та лісгоспу одразу кількох областей, а на Одещині президент зажадав відставки виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби Олександра Власова.

Чи варто чекати чогось подібного на Тернопільщині? Навряд, адже маленька область, яка не є прикордонною, в якій немає великих покладів цінних корисних копалин та з найменшою заробітною платою в Україні, мало кого цікавить. Саме тому останніми тернопільськими губернаторами не були люди зі сфери впливу великих олігархічних кланів. До таких у меншій мірі можна віднести хіба що Юрія Чижмаря з орбіти тіньового кардинала українського політикуму, неофіційного господаря Закарпаття Віктора Балоги.

Що ж до «масок-шоу» на Тернопільщині, то можна спрогнозувати, що коли до нас і приїде гарант, то головними акцентами у цій поїздці можуть бути дві теми – дороги та знищення зелених зон. Усі ми пам’ятаємо, як Тернопільщина прославилась на всю Україну ремонтом доріг, які, щоби не проводити тендерів, поділили на 40 метрів. І хоча, як потім виявилось, подібна практика, можливо, зі ще більшими масштабами, мала місце по всій країні, однак саме тернопільські дорожники у цьому плані були піонерами. І про цей факт обов’язково мав би згадати президент або його представник під час першого офіційного приїзду в нашу область. Ще одна тема, яку мали б обіграти «кварталівці» при владі – це дії тернопільської влади у питанні масового знищення зелених зон у парках та скверах, які лише за скромними підрахунками місцевих громадських активістів екологічного спрямування зменшилися за роки владарювання «свободівців» на кілька десятків гектарів. Але тут питання, чи захоче команда Зеленського відкритого конфлікту з мером Сергієм Надалом? Є інформація, що новий нардеп пропрезидентської політсили «Слуга народу» від Тернополя Андрій Богданець не бачить на чолі міста нинішнього очільника, тому вірогідність закидів у бік команди Надала є доволі великою.

А тим часом кандидатури, які нині називають потенційними головами Тернопільської ОДА (Ігор Жмінка – керував виборчим штабом Володимира Зеленського в області, а нині є очільником облорганізації партії «Слуга народу», та Руслан Комар-Чорний – екс-голова Підволочиської РДА), є відверто слабкими, а тому про якусь перспективу області не варто говорити. Звичайно, хотілось би помилитися, але так воно поки вимальовується…

Віталій Попович, головний редактор «Номер один»