Команда «Сила Людей» йде на вибори в Тернопільські обласну та районну ради. Списки

Команда «Сила Людей» йде на вибори в Тернопільські ОБЛАСНУ та РАЙОННУ ради!

Представляти мешканців області в цих важливих радах будуть одні з кращих партійців громад Тернопільщини.

Кандидати до Тернопільської ОБЛАСНОЇ ради:

Ігор Турський – лідер списку

Округ №1 (водять ОТГ: Борсуки, Великі Дедеркали, Вишнівець, Кременець, Ланівці, Лопушани, Почаїв, Шумськ)

1. Віталій Горба

2. Андрій Столяров

3. Олена Прохира

4. Мандзій Марія

5. Куча Юрій

Округ №2 (місто Тернопіль)

1. Мамчак Василь

2. Іван Ковалик

3. Святослав Абрам’юк

4. Світлана Щур

5. Людмила Чеховська

6. Микола Бажанов

Округ №3 (входять ОТГ: Бережани, Велика Березовиця, Великі Гаї, Залізці, Зборів, Козова, Козлів, Купчинці, Нараїв, Озерна, Підгайці, Підгороднє, Саранчуки)

1. Марія Маладика

2. Гнатишин Ольга

3. Сергій Патіота

4. Мамчак Юлія

5. Андрій Душак

6. Калиновська Неля

Округ №4 (входять ОТГ: Байківці, Біла, Великі Бірки, Збараж, Золотники, Іванківці, Микулинці, Підволочиськ, Скалат, Скорики, Теребовля)

1. Ярослав Канюка

2. Кришиха Юрій

3. Василь Чорненький

4. Марія Козловська

5. Лукашевич Олена

Округ №5 (входять ОТГ: Білобожниця, Бучач, Заводське, Золотий Потік, Коропець, Монастириська, Нагірянка, Товсте, Трибухівці, Чортків)

1. Любомир Махомет

2. Гордієнко Віктор

3. Курило Орест

4. Безпалько Оксана

5. Ваната Ірина (Ira Vanat)

6. Паращук Богдан

7. Воціховський Василь

8. Школьницький Богдан

9. Король Мар’яна

10. Крищук Світлана

11. Клочко Ярослав

Округ №6 (входять ОТГ: Більче-Золоте, Борщів, Васильківці, Гримайлів, Гусятин, Заліщики, Івано-Пусте, Колидяни, Копичинці, Мельниця-Подільська, Скала-Подільська, Хоростків)

1. Гайовський Володимир

2. Світлана Шуляр

3. Гурняк Петро

4. Павлюк Оксана

5. Олег Лайбіда

6. Адам Хом’як

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Кандидати до Тернопільської РАЙОННОЇ ради:

Олег Різник – лідер списку

Округ №1

(м. Тернопіль: мікрорайони Дружба, Центр, Цукровий)

1. Зварич Сергій

2. Володимир Французов

3. Наталія Лимар

4. Яворська Тетяна

5. Тарас Куча

6. Олег Білоус

Округ №2

(м. Тернопіль: мікрорайони Новий Світ, “ближній БАМ”, Східний, Канада)

1. Кондрат Роман

2. Сергій Лучко

3. Тарас Хоміцький

4. Туркот Людмила

5. Крищук Світлана

Округ №3

(м. Тернопіль: “дальній БАМ”, “Аляска”)

1. Світлана Щур

2. Богдан Хома

3. Самуляк Петро

4. Тильна Ірина

5. Патіота Наталя

Округ №4

(входять ОТГ: Підгайці, Саранчуки, Бережани, Нараїв, Козова, Купчинці, Козлів)

1. Проців Галина

2. Степан Жеребецький

3. Мартинюк Ігор

4. Пастухевич Ганна

5. Іванчишин Володимир

Округ №5

(входять ОТГ: Підгороднє, Зборів, Озерна, Залізці, Велика Березовиця, Біла)

1. Василь Деревенчук

2. Ростислав Прохира

3. Віталій Кулина

4. Світлана Кухарева

5. Алла Вовк

6. Станчев Ярослав

Округ №6

(входять ОТГ: Золотники, Микулинці, Теребовля, Іванівці, Великі Гаї, Скалат)

1. Сулик Михайло

2. Маріана Заремба

3. Людмила Рижевська

4. Станчак Андрій

5. Хичій Ігор

Округ №7

(входять ОТГ: Збараж, Скорики, Підволочиськ, Байківці, Беликі Бірки)

1. Ярослав Канюка

2. Тарас Буряк

3. Пахолко Олена

4. Бобрюк Людмила

5. Іванів Микола