«Нові обличчя», але старі методи – «чорні» технології у виборах по-тернопільськи

Штаб кандидата у народні депутати України в ОВО №163 Степана Барни заявив про провокації та використання проти кандидата технологій «чорного піару». Підставою стало те, що у Тернополі масово пошири «газету», замовником якої начебто став Тернопільський «Автомайдан».

Заяву щодо інциденту зробив сам кандидат – Степан Барна.

«Мій штаб розцінює це виключно, як провокацію та прояв слабкості опонентів. Дуже прикро, що кандидати, які балотуються до нового парламенту так і не змогли відреагувати на запит суспільства про оновлення. Адже українці, тернополяни очікують не стільки «нових облич», скільки змін в мисленні, ідеології, методах роботи. На жаль, це зрозуміли не всі», – зазначає Степан Барна.

Він висловив жаль з того приводу, що його опоненти продовжують вважати тернополян такими, які не здатні мислити критично.

«Шкода, що ці кандидати чи їхні штаби продовжують ставитися до виборців, як до «овець», які не здатні мислити критично. Бо я знаю, що тернополяни можуть відрізнити правду від брехні, спроможні зрозуміти, де ними намагаються зманіпулювати, – зазначає Степан Барна. – Мені прикро, що деякі кандидати так і не зуміли відійти від старих методів. Не зуміли власним прикладом засвідчити нову якість української політики».

Водночас від подякував тим своїм опонентам, які вели чесні змагання, і в такий спосіб виявили повагу до виборця.

«Ті ж хто, вдався до низьких маніпуляцій свідомістю тернополян, до використання технологій «чорного піару» – нехай пам’ятають про закони України та «закон бумерангу». А також про те, що тернополяни вміють думати, аналізувати та дадуть свою відповідь 21 липня», – резюмував Степан Барна.

Представники «Автомайдану» запевняють, що до провокації не причетні.

«Автомайдан» займається антикорупційною діяльністю, а не агітаційною, – говорить в.о. голови осередку Юлія Гесюк. – Жоден із членів нашої команди нічого подібного не поширював. Просимо громадян перевіряти інформацію, оскільки зараз часто маніпулюють інформацією і використовують імена організацій, які абсолютно до цього не причетні».

Вбачає ознаки кримінального злочину в інциденті й Олександр Домбровський, керівник проекту залучення молоді до прозорих і чесних виборів, запобігання порушень виборчого законодавства. «Це частина І статті 157 ККУ – «Перешкоджання вільному волевиявленню громадян, поєднане з обманом або примушенням до обману», – коментує експерт.

Спостерігачі готують заяву в поліцію, аби правоохоронці дали оцінку, чи є ознаки злочину у розповсюдженні цієї антиагітації, – про це стало відомо під час представлення результатів громадського моніторингу перебігу парламентської виборчої кампанії на Тернопільщині, яка відбулася у Прес-клубі.