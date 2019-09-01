Після формування Кабміну викладач з Тернополя стане народним депутатом

Викладач з Тернополя Іван Калаур стане народним депутатом України від політичної партії “Слуга народу”.

29 вересня відбулося перше засідання Верховної Ради 9 скликання.

Новообрані депутати склали присягу та у перший день своєї роботи обрали керівництво Ради та сформували Кабмін.

Відтак, 5 депутатів від “Слуги народу”, які стали міністрами уряду Олексія Гончарука, склали депутатські повноваження. Замість них у Верховну Раду зайдуть наступні за списком люди.

Мандати склали Михайло Федоров, Ганна Новосад, Владислава Криклій, Олексій Оржель і Денис Малюська.

Замість них депутатами мають стати наступні за списком”Слуги народу” кандидати: Анатолій Остапенко, Тетяна Циба, Іван Калаур, Юлія Гришина та Ольга Руденко.

Іван Калаур (1968 р.н.), проживає у місті Тернополі, №132 у списку “Слуги народу” – юрист, завідувач кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету. Він був доцентом кафедри інтелектуальної власності та приватного права. Працює викладачем протягом 20 років.

Таким чином Іван Калаур стане другим представником Тернополя у Верховній Раді, який потрапив у парламент за виборчим списком політичної партії “Слуга народу”.

Нагадаємо, народним депутатом за виборчим списком політичної партії “Слуга народу” обрана 36-річна тернополянка Людмила Марченко. До обрання у парламент працювала провідним фахівцем департаменту навчання і розвитку персоналу ТОВ “Епіцентр К”. Вона була включена до виборчого списку “Слуги народу” під № 63.

Ще троє представників “Слуги народу” – Ігор Василів, Володимир Гевко та Андрій Богданець, стали нардепами, здобувши перемоги по мажоритарних округах Тернопільщини.

Терноград