На Андроїді з’явився додаток «Степан Барна»

Телефонний додаток, який допоможе тримати постійній зв’язок з депутатом, слідкувати за його діяльністю, а головне – висловлюватися щодо законотворчих процесів, презентували у Тернополі. Таку нову та більш ефективну форму взаємодії із тернополянами запровадив Степан Барна, кандидат в народні депутати від Тернополя (ОВО №163).

«Технології кожного дня дарують нам якусь новинку. Я скористався однією із них, щоб бути із вами ще ближче. Щоб наша комунікація була не тільки кількісною, але і більш якісною. Сьогодні презентували смарт-додаток «Степан Барна» – тепер я можу бути у телефоні кожного із вас. Тернополяни висловлювалися під час зустрічей, що депутат має бути близьким до людей. », – ділиться новиною Степан Барна.

Додаток містить як статичні розділи – біографія та Програма кандидата, так і динамічні – новини про діяльність кандидата, актуальне відео. Важливим розділом є опитування, яке дасть змогу не тільки дізнаватися думку тернополян, але і бачити діаграми результатів. Для містян цікавим буде дізнатися чи співпадає їхнє бачення з думкою інших.

Розділ «Запропонуй» дозволяє контактувати із Степаном Барною щодо ідей як всеукраїнського значення, так і місцевого. До свого повідомлення користувач може доєднати світлину або файл.

Відповідь користувачу приходить у формі push-повідомлення, смс або на електронну пошту.

«Визначаючи пріоритетність реалізації проектів та виділення державного фінансування для міста, буде більше можливості спиратися саме на думку тернополян, а не тільки органу місцевого самоврядування. Адже тільки громада повинна визначати, що їй потрібно, а що ні. Завдання народного депутата – знайти спосіб, як цю потребу реалізувати», – зазначає Степан Барна.

У майбутньому, за словами Степана Барни, через цей додаток він планує інформувати тернополян про законопроекти, які на розгляді у парламенті, а найважливіше – тернополяни зможуть висловитися, як йому слід проголосувати.

«В такий спосіб ми зможемо реалізувати принцип народовладдя. Тернополяни зможуть впливати на рішення та дії, які я маю намір ухвалити чи вчинити, висловлюючи свою думку», – додає кандидат.

Важливою складовою додатку є також CRM-платформа, яка дозволяє узагальнювати та аналізувати звернення та пропозиції.

Наразі у PlayМаркет доступна бета-версія додатку «Степан Барна» для смарт-фонів на базі системи Android. Для користувачів Iphone розробники обіцяють новинку вже незабаром.