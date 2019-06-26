ЦВК визначила, як розташуються партії у виборчому бюлетені
ЦВК провела жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені.
26 червня Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук провела засідання ЦВК, під час якого відбулося жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені для голосування з позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Отже, політичні партії будуть розміщені у виборчому бюлетені у такій черговості:
1 – Політична партія “ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”
2 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СИЛА І ЧЕСТЬ”
3 – Політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”
4 – Політична Партія “ПАТРІОТ”
5 – Політична партія “Сила Людей”
6 – Політична партія “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ”
7 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ”
8 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ФАКЕЛ”
9 – Політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ”
10 – Політична партія “Європейська Солідарність”
11 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА”
12 – Політична партія “Громадянська позиція”
13 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ”
14 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ”
15 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СИЛА ПРАВА”
16 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА”
17 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ПАРТІЯ ШАРІЯ”
18 – Політична Партія “ГОЛОС”
19 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “НЕЗАЛЕЖНІСТЬ”
20 – Аграрна партія України
21 – Політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода”