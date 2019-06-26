ЦВК визначила, як розташуються партії у виборчому бюлетені

ЦВК провела жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені.

26 червня Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук провела засідання ЦВК, під час якого відбулося жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені для голосування з позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Отже, політичні партії будуть розміщені у виборчому бюлетені у такій черговості:

1 – Політична партія “ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”

2 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СИЛА І ЧЕСТЬ”

3 – Політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”

4 – Політична Партія “ПАТРІОТ”

5 – Політична партія “Сила Людей”

6 – Політична партія “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ”

7 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ”

8 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ФАКЕЛ”

9 – Політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ”

10 – Політична партія “Європейська Солідарність”

11 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА”

12 – Політична партія “Громадянська позиція”

13 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ”

14 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ”

15 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СИЛА ПРАВА”

16 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА”

17 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ПАРТІЯ ШАРІЯ”

18 – Політична Партія “ГОЛОС”

19 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “НЕЗАЛЕЖНІСТЬ”

20 – Аграрна партія України

21 – Політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода”