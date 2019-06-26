ЦВК зареєструвала кандидатом у народні депутати Героя Євромайдану з Тернополя Богдана Брича

Богдан Брич – учасник Революції Гідності, член «Ініціативної групи поранених на Майдані», волонтер та громадський активіст, 2015 року обраний сільським головою села Гаї-Шевченківські Тернопільського району, нині виконує обов`язки старости цього села.

Вчора, 25 червня, Богдан Брич написав на своїй сторінці у Facebook, що буде балотуватися на 163 окрузі:

Центральна виборча комісія зареєструвала мене кандидатом у народні депутати України по 163 виборчому округу.Знаю, усі ми втомились ві д політики. Але Революція Гідності змінила мене і більшість з вас! Потрібно брати ініціативу в свої руки, змінювати країну. За нас це ніхто не зробить! Розраховую на вашу підтримку…

Довідково

Богдан Брич народився 25 грудня 1975 року в місті Тернополі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконувач обов’язків старости села Гаї-Шевченківські, Байковецька сільська рада Тернопільського району Тернопільскої області, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”.