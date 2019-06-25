«Повернення Росії в ПАРЄ – це крок назад для України на міжнародній арені», – Степан Барна

Днями Парламентська Асамблея Ради Європи скасувала санкції щодо участі Росії у її засіданнях. А це означає, що тепер РФ може безперешкодно впливати на міжнародні рішення.

Це викликало шквал обурення в українській спільноті.

«Я поділяю думки учасників української делегації. Адже дати можливість росіянам висловлюватися у Парламентській Асамблеї Ради Європи – це дозволити їм брехати на весь світ. Ми – народ, який надто багато втратив за час боротьби зі східним сусідом, не можемо лояльно ставитися до Російської Федерації. Адже саме звідти прибули окупанти, саме вони забрали у нас частину території на Сході нашої країни, окупували Крим і досі перебувають на наших землях. Європа не повинна цього забувати чи ігнорувати! Повернення Росії в ПАРЄ – це крок назад для України на міжнародній арені», – наголосив Степан Барна.

Водночас, він підкреслив, що такий крок з боку ПАРЄ може означати лише те, що позиція України на міжнародній арені послабилася, і все напрацьоване за останній роки просто нівелюється.

В цих умовах українці повинні усвідомити, наскільки загрозливою є нинішня ситуація в державі і зробити відповідні висновки.