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Нові імена: на сайті ЦВК уже 47 кандидатів у народні депутати в Тернопільській області

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Центральна виборча комісія на засіданні 25 червня зареєструвала 841 кандидата у народні депутати в одномандатних округах та 339 – від партій, у багатомандатному окрузі. Щодо Тернопільської області, тут тепер 47 кандидатів, тоді як вчора їх було 25.

Кандидати в народні депутати у Тернопільській області (список оновлюється):

Одномандатний виборчий округ №163 (частина міста Тернополя (виборчі дільниці № 611096 – 611177, 611179 – 611181) представляють 7 висуванців: Барна Степан СтепановичБрич Богдан ВасильовичВихрущ Анатолій ВолодимировичГасай Ярослав ГригоровичКовалик Іван Ігорович, Мамчак Юлія МиколаївнаПастух Тарас ТимофійовичПобер Ігор МиколайовичРимар Лариса ІванівнаСеретний Тарас ІгоровичТарасов Іван ОлеговичТанчук Сергій ОлеговичЧеркашин Максим ВолодимировичЮзьвак Ігор Ярославович.

Одномандатний виборчий округ №164 (місто Кременець, Збаразький, Лановецький, Підволочиський, Шумський райони, частина Кременецького району (виборчі дільниці № 610544 – 610552, 610554 – 610573, 610585 – 610587, 610591, 610592, 610596 – 610604, 610607, 610609, 610610, 610613 – 610616, 611186): Боярський Вадим АндрійовичГоловко Михайло ЙосифовичДацків Ігор ВасильовичІванусь Богдан ІвановичКравець Володимир ВасильовичКупина Василь ВолодимировичПанчук Іван МиколайовичСалко Віта Степанівна, Чоботарь Валерій Георгійович, Яциковський Богдан Ігорович.

Одномандатний виборчий округ №165 (місто Бережани, частина міста Тернополя (виборчі дільниці № 611092 – 611095), Бережанський, Зборівський, Козівський, Підгаєцький, Тернопільський райони, частина Кременецького району (виборчі дільниці № 610542, 610543, 610553, 610588 – 610590, 610593 – 610595, 610605, 610606, 610608, 610611, 610612): Горба Віталій ВячеславовичМартюк Василь ІвановичМисик Володимир СвятославовичРепела Петро ЙосиповичСаранчук Богдан ВолодимировичЧайківський Іван Адамович, Чудик Арсен Ігорович, Юрик Тарас Зіновійович.

Одномандатний виборчий округ №166 (Центр – м. Теребовля, межі: Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський райони): Бліхар Володимир Васильович, Брацюнь Степан ІвановичВасиліцький Роман РомановичВітвіцький Олег ІвановичЛюшняк Микола ВолодимировичСеник Василь ВасильовичСтечишин Алла ВасилівнаХолоднюк Зеновій Васильович.

Одномандатний виборчий округ №167 (місто Чортків, Борщівський, Заліщицький, Чортківський райони): Барна Олег Степанович, Квач Алла ВасилівнаМахніцький Андрій ВасильовичНавольський Тарас Іванович, Пахолок
Роман Іванович, Ружицький Руслан ОлександровичШипітка Роман Борисович

Із програмами та біографіями кандидатів можна ознайомитися, перейшовши за активним посиланням.

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