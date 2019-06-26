Нові імена: на сайті ЦВК уже 47 кандидатів у народні депутати в Тернопільській області

Центральна виборча комісія на засіданні 25 червня зареєструвала 841 кандидата у народні депутати в одномандатних округах та 339 – від партій, у багатомандатному окрузі. Щодо Тернопільської області, тут тепер 47 кандидатів, тоді як вчора їх було 25.

Кандидати в народні депутати у Тернопільській області (список оновлюється):

Одномандатний виборчий округ №163 (частина міста Тернополя (виборчі дільниці № 611096 – 611177, 611179 – 611181) представляють 7 висуванців: Барна Степан Степанович, Брич Богдан Васильович, Вихрущ Анатолій Володимирович, Гасай Ярослав Григорович, Ковалик Іван Ігорович, Мамчак Юлія Миколаївна, Пастух Тарас Тимофійович, Побер Ігор Миколайович, Римар Лариса Іванівна, Серетний Тарас Ігорович, Тарасов Іван Олегович, Танчук Сергій Олегович, Черкашин Максим Володимирович, Юзьвак Ігор Ярославович.

Одномандатний виборчий округ №164 (місто Кременець, Збаразький, Лановецький, Підволочиський, Шумський райони, частина Кременецького району (виборчі дільниці № 610544 – 610552, 610554 – 610573, 610585 – 610587, 610591, 610592, 610596 – 610604, 610607, 610609, 610610, 610613 – 610616, 611186): Боярський Вадим Андрійович, Головко Михайло Йосифович, Дацків Ігор Васильович, Іванусь Богдан Іванович, Кравець Володимир Васильович, Купина Василь Володимирович, Панчук Іван Миколайович, Салко Віта Степанівна, Чоботарь Валерій Георгійович, Яциковський Богдан Ігорович.

Одномандатний виборчий округ №165 (місто Бережани, частина міста Тернополя (виборчі дільниці № 611092 – 611095), Бережанський, Зборівський, Козівський, Підгаєцький, Тернопільський райони, частина Кременецького району (виборчі дільниці № 610542, 610543, 610553, 610588 – 610590, 610593 – 610595, 610605, 610606, 610608, 610611, 610612): Горба Віталій Вячеславович, Мартюк Василь Іванович, Мисик Володимир Святославович, Репела Петро Йосипович, Саранчук Богдан Володимирович, Чайківський Іван Адамович, Чудик Арсен Ігорович, Юрик Тарас Зіновійович.

Одномандатний виборчий округ №166 (Центр – м. Теребовля, межі: Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський райони): Бліхар Володимир Васильович, Брацюнь Степан Іванович, Василіцький Роман Романович, Вітвіцький Олег Іванович, Люшняк Микола Володимирович, Сеник Василь Васильович, Стечишин Алла Василівна, Холоднюк Зеновій Васильович.

Одномандатний виборчий округ №167 (місто Чортків, Борщівський, Заліщицький, Чортківський райони): Барна Олег Степанович, Квач Алла Василівна, Махніцький Андрій Васильович, Навольський Тарас Іванович, Пахолок

Роман Іванович, Ружицький Руслан Олександрович, Шипітка Роман Борисович.

Із програмами та біографіями кандидатів можна ознайомитися, перейшовши за активним посиланням.