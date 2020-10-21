У Тернополі бабуся викинулася з вікна

20 жовтня об 11.05 бригада швидкої виїжджала на вул. Руську в Тернополі. Про це повідомляє генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

Небайдужі перехожі викликали швидку, побачивши на асфальті тіло жінки поважного віку без ознак життя. Приїхавши на місце події, медики швидкої констатувала біологічну смерть 88-річної жінки, яка настала від травм, не сумісних із життям.

За словами свідків, літня жінка викинулася з вікна своєї квартири, з 4 поверху…