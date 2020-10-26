Нові міські голови Тернопільщини: попередні результати

За неофіційними, але переконливими даними, вже відомо, хто очолить громади Тернопільської області.

Зокрема, у Великих Гаях альтернативи не було. Кандидат на голову громади був лише один – Олег Кохман. За нього і голосували.

У Байковецькій громаді було три кандидати на голову ОТГ, переміг теперішній керівник — Анатолій Кулик.

В Коропецькій громаді головою обрали Ярослава Тимківа.

В Теребовлі ще раз обрали Сергія Поперечного.

Богдан Келічавий – новий міський голова Копичинець.

Віталій Фреяк – Бучацький міський голова.

Вадим Боярський – міський голова Шумська.

Міським головою Зборова став Руслан Максимів, який був мером і до цього.

Головою Великобірківської громади обрали Любомира Ковча. Результат – понад 80%.

В Чорткові прогнозовано переміг Володимир Шматько.

Віталій Дацко – голова Підволочиської громади.

Монастириська. Андрій Старух далі буде міським головою.

Ігор Чопик – новий міський голова Борщева.

Роман Казновецький знову обраний міським головою Лановець.

В Хоросткові міським головою знову обрали Степана Гладуна. Результат вражає – понад 90 %.

В Підгайцях переміг Ігор Мерена. Відрив від висуванки Слуги народу – декілька голосів.

Кременецьким міським головою буде свободівець Андрій Смаглюк.

Голова Білобожницької громади Віктор Шепета, який до цього був головою районної ради.

Новий голова Борсуківської громади – Роман Кухарський. Свободівець Іван Друзь програв.

Головою Залозецької громади став Андрій Нога.

В Збаражі ще раз міським головою обрали Романа Полікровського.

В Бережанах міським головою буде Ростислав Бортник.