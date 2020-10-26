Нові міські голови Тернопільщини: попередні результати
За неофіційними, але переконливими даними, вже відомо, хто очолить громади Тернопільської області.
Зокрема, у Великих Гаях альтернативи не було. Кандидат на голову громади був лише один – Олег Кохман. За нього і голосували.
У Байковецькій громаді було три кандидати на голову ОТГ, переміг теперішній керівник — Анатолій Кулик.
В Коропецькій громаді головою обрали Ярослава Тимківа.
В Теребовлі ще раз обрали Сергія Поперечного.
Богдан Келічавий – новий міський голова Копичинець.
Віталій Фреяк – Бучацький міський голова.
Вадим Боярський – міський голова Шумська.
Міським головою Зборова став Руслан Максимів, який був мером і до цього.
Головою Великобірківської громади обрали Любомира Ковча. Результат – понад 80%.
В Чорткові прогнозовано переміг Володимир Шматько.
Віталій Дацко – голова Підволочиської громади.
Монастириська. Андрій Старух далі буде міським головою.
Ігор Чопик – новий міський голова Борщева.
Роман Казновецький знову обраний міським головою Лановець.
В Хоросткові міським головою знову обрали Степана Гладуна. Результат вражає – понад 90 %.
В Підгайцях переміг Ігор Мерена. Відрив від висуванки Слуги народу – декілька голосів.
Кременецьким міським головою буде свободівець Андрій Смаглюк.
Голова Білобожницької громади Віктор Шепета, який до цього був головою районної ради.
Новий голова Борсуківської громади – Роман Кухарський. Свободівець Іван Друзь програв.
Головою Залозецької громади став Андрій Нога.
В Збаражі ще раз міським головою обрали Романа Полікровського.
В Бережанах міським головою буде Ростислав Бортник.