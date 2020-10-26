У Тернополі приймають протоколи виборів: втомлені люди годинами стоять в черзі (фотофакт)

Тернопільська міська ТВК у «Березілі» приймає протоколи та бюлетені від представників виборчих комісій.

Люди від 5 години ранку чекають, щоб здати усю необхідну документацію. Проте, багатьох представників комісій завертають через допущені помилки.

Окрім цього процедуру ускладнює перевантаженість сайту ЦВК, який працює з перебоями. Це заважає внесенню даних протоколів.

Дехто з членів комісій, які здають бюлетені, не спали по 2-3 доби. Загалом люди дуже втомлені та обурені.

Через велике скупчення людей у коридорах не дотримуються соціальної дистанції.

Тернополяни