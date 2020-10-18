Партія «Довіра» таки виборола своє право на участь у виборах до Золотопотіцької ОТГ

Тернопільський окружний адміністративний суд зобов’язав Золотопотіцьку ТВК зареєструвати кандидатів від партії «Довіра» для участі у виборах.

Підставою для судових процесів стали заяви представників Радикальної партії про те, що при формуванні територіальних виборчих списків організацією партії «Довіра» не були дотримані вимоги гендерного представництва.

На засіданні ТВК було розглянуто всі рішення суду в комплексі. Так, 10 з 15 присутніх проголосували за те, щоб включити представників «Довіри» у виборчі списки Золотопотіцької громади.

Кандидат на посаду голови Золотопотіцької ОТГ від партії «Довіра» Іван Кузь наголошує, що проблеми із реєстрацією – це замовлення з боку конкурентів.

– Попри те, що в конкурентів були ідентичні помилки, вчепилися, чомусь, саме «Довіри». З шести зареєстрованих партій, які беруть участь у виборах, тільки одні списки були правильно сформовані. Всі інші партії також допустили помилки, у тому числі і ми. Натомість претензії з боку Радикальної партії адресувалися лише «Довірі». Навіть на засіданні комісії було сказано, що це – змова з іншими партіями, – пояснює Іван Кузь. – Через суди ми не могли займатися агітацією, втратили багато часу. Коли інші партії заробляли собі рейтинги, «Довіра» була змушена відстоювати своє право на участь у виборах. У такий спосіб наші конкуренти застосовували проти «Довіри» нечесні виборчі технології.

Також Іван Кузь зазначає, Золотопотіцька ОТГ потребує аналізу усіх сфер життєдіяльності громади та прийняття ефективних управлінських рішень.

– У громаді необхідно кардинально змінювати управлінський підхід, оскільки упродовж майже 5 років Золотопотіцькій ОТГ не вдалося скористатися можливостями, які давала держава в перші роки адміністративної реформи. Можливо, це кадровий потенціал неналежний. Зараз є багато питань у плані того, яким чином підходять до використання земельних ресурсів в громаді. До того, як “стимулюється” розвиток бізнесу на території ОТГ. Де не глянеш – потрібно прискіпливо аналізувати і робити висновки, бо жодна із сфер діяльності громади не функціонує на належному рівні. Все потрібно робити поступово. Спочатку аналіз, інвентаризація, фактичний стан, а тоді ухвалення виважених рішень, – підкреслив Іван Кузь.