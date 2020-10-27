Результати виборів: хто очолить п’ять громад Чортківщини

Наразі офіційних результатів виборів територіальними виборчими комісіями ще не оприлюднено, однак за попередніми даними уже відомі імена тих осіб, котрі очолюватимуть об’єднані територіальні громади, створені на теренах Чортківського району, найближчі п’ять років:

Чортківська ОТГ – чинний міський голова Володимир Шматько, котрий за попередніми даними набрав майже 80 відсотків голосів виборців;

Білобожницька ОТГ – голова Чортківської районної ради Віктор Шепета, який з невеликим відривом у сто з лишком голосів отримав перевагу над головним конкурентом;

Заводська ОТГ – Людмила Павлінська, діючий селищний голова, котра удвічі випередила кандидата на цю посаду, що посів друге місце;

Колиндянська ОТГ – перемогу здобув очільник цієї громади протягом попередньої каденції Роман Клапків ;

Нагірянська ОТГ – новоутворену громаду у результаті народного волевиявлення очолить провідний інженер ДП «Укспирт» Ігор Кіндрат.

По мірі надходження інформації від комісій ми інформуватимемо вас про результати виборів на теренах Чортківщини.

Чортків.city