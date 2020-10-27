95 дерев ялини, сакури та дуба висадили студенти та викладачі університету в Тернополі

Західноукраїнський національний університет взяв участь у Всеукраїнському проєкті «Озеленення-2020». Акція об’єднала зусилля викладачів та студентів, привернувши увагу людей до екологічних проблем. Колективи Навчально-наукового інституту біоресурсів і природокористування та Навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина висадили на території студмістечка ЗУНУ 95 дерев. Учасники акції посадили ялини, сакури та дуби біля 1-го, 11-го навчальних корпусів, а також навколо студентських гуртожитків.

Разом з університетською родиною дерева висаджували ректор ЗУНУ Андрій Крисоватий, випускниця університету, почесний консул Угорщини в Тернополі та області Тетяна Чубак, керівник регіонального представництва у Тернопільській області Міжнародної торгової палати Тарас Демкура, генеральний директор ТРЦ «Подоляни» Михайло Ібрагімов.

Звертаючись до студентів, Андрій Крисоватий зазначив: «Ініціатива висадити мільйон дерев за добу в Україні не тільки всіх нас об’єднує, а й дає можливість кожному покращити екосистему нашого краю та збагатити екокультуру українців. Ми любимо свій університет і хочемо, щоби наше студентське містечко було затишним».

До проєкту долучилися декан Навчально-наукового інституту біоресурсів і природокористування Дмитро Шушпанов та директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина Ірина Іващук. Всеукраїнський проєкт «Озеленення України» започаткований Книгою рекордів України та діловим клубом «CEO Club Ukraine».

Мета проєкту – привернути увагу до проблем екології та відновлення екосистеми країни, сформувати позитивний імідж України у світі через колективну історію успіху українців.

Позитивні емоції, гарний настрій, корисна справа, об’єднані зусилля цілеспрямованих людей – ось результат заходу, який реалізували небайдужі молоді люди класичного університету Тернополя.