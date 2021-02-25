Серед депутатів Тернопільської районної ради – більшість тернополяни та один киянин

Серед 54 депутатів Тернопільської районної ради – 28 депутатів є тернополянами за місцем проживання, що становить 52% від їх загальної кількості. Такі дані були отримані в результаті проведеного дослідження аналітиками Центру суспільних досліджень «ПОЛІС» на основі даних сайту Центральної виборчої комісії.

Щодо розподілу по депутатських фракціях, які створені в Тернопільській районній раді, то найбільше депутатів-тернополян є у фракції партії «Свобода» – із загалом 12 депутатів цієї фракції – 9 депутатів-тернополян, що становить 75% від загального кількісного складу даної депутатської фракції, тобто три четверті. А ось по відношенню до загального кількісного складу Тернопільської районної ради (54 депутати) це становить 17%.

По 6 депутатів-тернополян є у фракціях «Європейська солідарність» та «За майбутнє» у Тернопільській райраді. По відношенню до загального кількісного складу Тернопільської районної ради це становить по 11%.

Однак щодо відсоткового відношення такої кількості депутатів-тернополян у фракціях, то щодо фракції «За майбутнє» це становить 66% , тобто дві третини. Нагадаємо, що загальний кількісний склад депутатів фракції «За майбутнє» в Тернопільській райраді становить 9 депутатів.

А ось щодо фракції «Європейської солідарності» це становить майже половину – 46% до загального складу цієї депутатської фракції у 13 депутатів.

Троє депутатів-тернополян у Тернопільській райраді налічує депутатська фракція партії «Слуга народу», що становить 60% від усього депутатського складу цієї фракції (5 депутатів). До загального кількісного складу Тернопільської районної ради це становить близько 5 %.

По 2 депутатів-тернополян є у депутатських фракціях партій «Батьківщина» та «Голос», що становить 40% до загального кількісного складу депутатських фракцій цих партій (по 5 депутатів). По відношенню до загального кількісного складу Тернопільської райради це становить приблизно по 4%.

Однак жодного депутата-тернополянина немає серед 5 депутатів депутатської фракції партії «Радикальна партія Олега Ляшка» у Тернопільській районній раді.

Також варто зазначити, що згідно проведеного дослідження Центру суспільних досліджень «ПОЛІС» на основі даних сайту ЦВК, депутат Тернопільської районної ради Шатарський Ярема Дмитрович (фракція «Слуга народу») вказав місцем свого проживання місто Київ.

Всі інші депутати Тернопільської районної ради місцем свого проживання вказали, окрім міста Тернополя, села, селища та інші міста Тернопільського району.

Як зазначив директор Центру суспільних досліджень «ПОЛІС» Ігор Процик «Такі результати дослідження депутатського корпусу Тернопільської районної ради щодо місця проживання є не випадковими та мають своє пояснення. По-перше і це основне, це було спричинено особливостями виборчої системи, яка була вперше застосована на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Зокрема те, що весь Тернопільський район було поділено на 7 виборчих округів, три із яких припадали саме на місто Тернопіль. Зокрема, із 22 депутатів Тернопільської районної ради, які були обрані в територіальних виборчих округах – 8 депутатів-тернополян обрані саме в 3 виборчих округах, межі яких збігаються із територією міста Тернополя. А решта 20 депутатів-тернополян стали депутатами Тернопільської районної ради по єдиних виборчих списках місцевих організацій партій.

Також за даними наших попередніх досліджень, закладена пропорційна виборча система за так званими відкритими виборчими списками, неможливість проведення належної інформаційної кампанії серед виборців щодо заповнення бюлетеня та невеликої кількості добре впізнаваних для виборця кандидатів призвела до того, що значна частина виборців у виборчому бюлетені робили позначку лише за партію, не віддаючи перевагу конкретним кандидатам. Тому це у свою чергу робило важливим розташування кандидатів у єдиних списках партій, які були сформовані на партконференціях і впливу на які виборець не мав у такому випадку. А у більшості єдиних виборчих списків місцевих організацій партій, які брали участь у виборах до Тернопільської районної ради, зокрема у верхній частині таких списків були саме тернополяни за місцем проживання, які в той же час були і кандидатами до інших місцевих рад.»

“Щодо можливих наслідків, то це може призвести до того, що депутати –тернополяни Тернопільської районної ради, більшість із яких не маючи прив’язки до конкретного округу та відповідно зобов’язань перед виборцями конкретного округу, тобто будучи так званими «депутатами-списочниками», можуть інтуїтивно більше підтримувати ті проекти рішень, яку будуть на користь Тернопільській міській територіальній громаді, особливо в контексті реалізації наступного етапу реформи децентралізації після місцевих виборів щодо реорганізації районних рад та передачі їх майна громадам, тощо” – зазначає Ігор Процик