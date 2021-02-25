25 лютого: 331 новий випадок COVID-19 та три смерті зафіксовано в Тернопільській області
331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 25 лютого 2021 року.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (79 осіб)
Бережанський район (11 осіб):
• м. Бережани – 6
• с. Куряни – 1
• с. Лапшин – 1
• с. Вільховець – 1
• с. Павлів – 1
• с. Надрічне – 1
Борщівський район (8 осіб):
• м. Борщів – 1
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Бурдяківці – 1
• с. Горошова – 1
• с. Озеряни – 1
• с. Сков’ятин – 2
• с. Стрілківці – 1
Бучацький район (29 осіб):
• м. Бучач – 9
• смт Золотий-Потік – 6
• с. Заривинці – 1
• с. Ріпинці – 2
• с. Сороки – 1
• с. Костільники – 1
• с. Берем’яни – 1
• с. Бобулинці – 1
• с. Зубрець – 1
• с. Космирин – 2
• с. Підзамочок – 2
• с. Старі Петликівці – 1
• с. Трибухівці – 1
Гусятинський район (14 осіб):
• смт Гусятин – 11
• с. Суходіл – 1
• с. Сухостав – 1
• с. Чабарівка – 1
Заліщицький район (32 особи):
• м. Заліщики – 10
• смт Товсте – 3
• с. Бедриківці – 3
• с. Дзвиняч – 7
• с. Добрівляни – 1
• с. Печорна – 2
• с. Синьків – 1
• с. Угриньківці – 1
• с. Устечко – 4
Збаразький район (12 осіб):
• м. Збараж – 1
• с. Стриївка – 2
• с. Старий Вишнівець – 1
• с. Романове Село – 1
• с. Лози – 2
• с. Котюжани – 1
• с. Іванчани – 1
• с. Залужжя – 1
• с. Діброва – 1
• с. Вищі Луб’янки – 1
Зборівський район (6 осіб):
• м. Зборів – 2
• с. Млинівці – 2
• с. Піщане – 1
• с. Погрібці – 1
Козівський район (3 особи):
• с. Денисів – 2
• с. Великий Ходачків – 1
Кременецький район (20 осіб):
• м. Кременець – 15
• с. Лосятин – 1
• с. Великі Бережці – 1
• с. Підлісці – 1
• с. Плоске – 1
• с. Сапанів – 1
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (25 осіб):
• м. Монастириська – 12
• с. Високе – 2
• с. Вістря – 2
• с. Гончарівка – 2
• с. Доброводи – 1
• с. Задарів – 1
• с. Ковалівка – 2
• с. Лука – 1
• с. Підлісне – 2
Підволочиський район (8 осіб):
• смт Підволочиськ – 3
• м. Скалат – 2
• с. Старий Скалат – 1
• с. Мислова – 1
• с. Староміщина – 1
Підгаєцький район (11 осіб):
• м. Підгайці – 3
• с. Вербів – 4
• с. Голендра – 1
• с. Сільце – 1
• с. Старе Місто – 2
Теребовлянський район (4 особи):
• м. Теребовля – 2
• с. Буданів – 1
• с. Бурканів – 1
Тернопільський район (27 осіб):
• смт Велика Березовиця – 8
• смт Великі Бірки – 1
• с. Байківці – 2
• с. Великі Гаї – 3
• с. Гаї-Шевченківські – 2
• с. Кип’ячка – 2
• с. Настасів – 1
• с. Петриків – 1
• с. Підгородне – 1
• с. Прошова – 1
• с. Романівка – 2
• с. Соборне – 2
• с. Ступки – 1
Чортківський район (38 осіб):
• м. Чортків – 24
• смт Заводське – 1
• с. Білобожниця – 1
• с. Великі Чорнокінці – 1
• с. Горішня Вигнанка – 1
• с. Давидківці – 1
• с. Джурин – 2
• с. Заболотівка – 1
• с. Нагірянка – 1
• с. Пастуше – 1
• с. Сосулівка – 1
• с. Шманьківці – 2
• с. Ягільниця – 1
Шумський район (4 особи):
• с. Бірки – 2
• с. Бриків – 1
• с. Вовківці – 1