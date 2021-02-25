09:14 | 25.02.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

25 лютого: 331 новий випадок COVID-19 та три смерті зафіксовано в Тернопільській області

Irena 0 Views Прокоментуй!

331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 25 лютого 2021 року.

Також за останню добу
🔺летальних випадків – 3 (чоловік 51 р. Борщівський район с. Горошова, жінка 56 р. м. Монастириська, чоловік 40 р. м. Тернопіль)
🔺одужало – 135 осіб
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 957
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 41329 осіб;
🔺одужало – 38256 осіб;
🔺летальних випадків – 591 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 11547 (10600 одужало, 144 летальних);
– Бережанський район – 2084 (1933 одужало, 22 летальних);
– Борщівський район – 1883 (1762 одужало, 39 летальних);
– Бучацький район – 1516 (1360 одужало, 22 летальних);
– Гусятинський район – 1887 (1806 одужало, 28 летальних);
– Заліщицький район – 1886 (1658 одужало, 36 летальних);
– Збаразький район – 1941 (1879 одужало, 31 летальних);
– Зборівський район – 898 (850 одужало, 13 летальних);
– Козівський район – 1253 (1213 одужало, 9 летальних);
– Кременецький район – 2312 (2168 одужало, 39 летальних);
– Лановецький район – 1043 (996 одужало, 7 летальних);
– Монастириський район – 1559 (1359 одужало, 33 летальних);
– Підволочиський район – 1577 (1499 одужало, 22 летальних);
– Підгаєцький район – 654 (564 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1664 (1568 одужало, 34 летальних);
– Тернопільський район – 3415 (3220 одужало, 45 летальних);
– Чортківський район – 2907 (2563 одужало, 38 летальних);
– Шумський район – 1303 (1258 одужало, 23 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (79 осіб)

⭕️Бережанський район (11 осіб):

• м. Бережани – 6

• с. Куряни – 1

• с. Лапшин – 1

• с. Вільховець – 1

• с. Павлів – 1

• с. Надрічне – 1

⭕️Борщівський район (8 осіб):

• м. Борщів – 1

• смт Скала-Подільська – 1

• с. Бурдяківці – 1

• с. Горошова – 1

• с. Озеряни – 1

• с. Сков’ятин – 2

• с. Стрілківці – 1

⭕️Бучацький район (29 осіб):

• м. Бучач – 9

• смт Золотий-Потік – 6

• с. Заривинці – 1

• с. Ріпинці – 2

• с. Сороки – 1

• с. Костільники – 1

• с. Берем’яни – 1

• с. Бобулинці – 1

• с. Зубрець – 1

• с. Космирин – 2

• с. Підзамочок – 2

• с. Старі Петликівці – 1

• с. Трибухівці – 1

⭕️Гусятинський район (14 осіб):

• смт Гусятин – 11

• с. Суходіл – 1

• с. Сухостав – 1

• с. Чабарівка – 1

⭕️Заліщицький район (32 особи):

• м. Заліщики – 10

• смт Товсте – 3

• с. Бедриківці – 3

• с. Дзвиняч – 7

• с. Добрівляни – 1

• с. Печорна – 2

• с. Синьків – 1

• с. Угриньківці – 1

• с. Устечко – 4

⭕️Збаразький район (12 осіб):

• м. Збараж – 1

• с. Стриївка – 2

• с. Старий Вишнівець – 1

• с. Романове Село – 1

• с. Лози – 2

• с. Котюжани – 1

• с. Іванчани – 1

• с. Залужжя – 1

• с. Діброва – 1

• с. Вищі Луб’янки – 1

⭕️Зборівський район (6 осіб):

• м. Зборів – 2

• с. Млинівці – 2

• с. Піщане – 1

• с. Погрібці – 1

⭕️Козівський район (3 особи):

• с. Денисів – 2

• с. Великий Ходачків – 1

⭕️Кременецький район (20 осіб):

• м. Кременець – 15

• с. Лосятин – 1

• с. Великі Бережці – 1

• с. Підлісці – 1

• с. Плоске – 1

• с. Сапанів – 1

⭕️Лановецький район (0 осіб)

⭕️Монастириський район (25 осіб):

• м. Монастириська – 12

• с. Високе – 2

• с. Вістря – 2

• с. Гончарівка – 2

• с. Доброводи – 1

• с. Задарів – 1

• с. Ковалівка – 2

• с. Лука – 1

• с. Підлісне – 2

⭕️Підволочиський район (8 осіб):

• смт Підволочиськ – 3

• м. Скалат – 2

• с. Старий Скалат – 1

• с. Мислова – 1

• с. Староміщина – 1

⭕️Підгаєцький район (11 осіб):

• м. Підгайці – 3

• с. Вербів – 4

• с. Голендра – 1

• с. Сільце – 1

• с. Старе Місто – 2

⭕️Теребовлянський район (4 особи):

• м. Теребовля – 2

• с. Буданів – 1

• с. Бурканів – 1

⭕️Тернопільський район (27 осіб):

• смт Велика Березовиця – 8

• смт Великі Бірки – 1

• с. Байківці – 2

• с. Великі Гаї – 3

• с. Гаї-Шевченківські – 2

• с. Кип’ячка – 2

• с. Настасів – 1

• с. Петриків – 1

• с. Підгородне – 1

• с. Прошова – 1

• с. Романівка – 2

• с. Соборне – 2

• с. Ступки – 1

⭕️Чортківський район (38 осіб):

• м. Чортків – 24

• смт Заводське – 1

• с. Білобожниця – 1

• с. Великі Чорнокінці – 1

• с. Горішня Вигнанка – 1

• с. Давидківці – 1

• с. Джурин – 2

• с. Заболотівка – 1

• с. Нагірянка – 1

• с. Пастуше – 1

• с. Сосулівка – 1

• с. Шманьківці – 2

• с. Ягільниця – 1

⭕️Шумський район (4 особи):

• с. Бірки – 2

• с. Бриків – 1

• с. Вовківці – 1

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *