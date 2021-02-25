У Тернопільській міськраді детективи НАБУ провели обшуки

Нещодавно детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) відвідали Тернопіль та провели обшуки в міській раді. Про це «Номер один» повідомили власні джерела у правоохоронних органах.

Детективи, серед іншого, вилучили документи, які стосуються зміни меж парку імені Тараса Шевченка, що в центрі Тернополя. Правоохоронців, зокрема, зацікавило, яким чином за останні дві каденції міського голови Тернополя, «свободівця» Сергія Надала, площа парку зменшилася з майже 22 гектарів до 16-ти.

Газета “Номер Один” не виключає, що розслідування ведеться в рамках справи будівництва у парку Шевченка спортивно-відпочинкового комплексу на 6-поверхів (за документами) на землях, виведених з парку і переданих під обслуговування бару «Назарія».

Документи погоджено на ТОВ «Акватер», але за дивним збігом обставин, контактні номери цього ТОВ і ФОП Надал Олени Богданівни (дружини міського голови) збігаються.

Нагадаємо, свого часу місцева громадська активістка Юлія Мамчак озвучила цифру, за якою загальна площа усіх парків Тернополя за період керування містом Сергієм Надалом зменшились на 167,2 га. Це відбулося у зв’язку із тим, що Тернопільською міською радою ухвалювались рішення, згідно з якими паркові зони передавалися для здійснення комерційної діяльності та будівництва житлових будинків.