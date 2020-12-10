Що одним депутатам можна, то іншим – зась, Сергій Надал показує, хто цар у Тернополі

Внести зміни до персонального складу постійних комісій Тернопільської міської ради планують депутати вже на наступній сесії.

Нагадаємо, на минулому засіданні, 27 листопада, голосування за подібне рішення, але щодо інших політиків, депутати успішно «провалили», – повідомляє Терен.

Отже, новий проект рішення подав секретар міської ради Ігор Гірчак. Ознайомитися з документом можна ТУТ. Депутатам запропонують виключити зі складу постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів Марію Чашку, яка обрала для себе мандат депутата Тернопільської облради. Натомість Мар’ян Козбур, який її замінив у міській раді, ввійде до складу постійної комісії міської ради з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму.

Ухвалять депутати це питання чи ні? Швидше за все, так. Хоча на минулій сесії відбулося щось зовсім інше. При ухваленні питання «Про внесення змін до персонального складу постійних комісій міської ради», беручи до уваги заяви депутатів Івана Сороколіта, Олега Різника, Івана Ковалика та Ігоря Турського від «Сили людей», більшість їхніх колег вирішила свою думку прямо не висловлювати. Тому у підсумку результат голосування був таким: «проти» – 0, «утрималися» – 34 і лише 4 – «за».

– Чому результат голосування був такий? Думаю, про це варто запитати у депутатів, – прокоментував цю ситуацію міський голова Сергій Надал. – Це їхнє право – обирати, в якій комісії бути, а також – голосувати чи ні.

До слова, Іван Ковалик та Ігор Турський просили включити їх до складу постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів. Натомість Іван Сороколіт і Олег Різник претендували на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності. Зауважимо, згадані політики відразу після сесії заявили про перешкоджання їм у виконанні депутатських обов’язків і веденні депутатської діяльності.