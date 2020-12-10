15 грудня у різних мікрорайонах Тернополя стартує продаж новорічних ялинок: адреси

З 15 грудня практично у всіх мікрорайонах міста тернополяни зможуть придбати новорічні ялинки.

Таке рішення прийнято на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради.

Торгівля ялинками здійснюватиметься за адресами:

– вул. 15 Квітня (біля буд. №23);

– бульвар С. Петлюри (навпроти магазину «Сільпо»);

– вул. Київська (біля будинку побуту);

– проспект Злуки (біля буд. №1);

– вул. Максима Кривоноса (навпроти розважального центру «Марципан»);

– вул. Гетьмана І. Мазепи (майданчик біля буд. №2);

– перехрестя вулиць Миру – Дружби;

– вул. Карпенка (біля магазину «АТБ – маркет»);

– вул. С. Будного (біля магазину «АТБ – маркет»);

– вул. Генерала Шухевича (навпроти буд. №24);

– проспект Степана Бандери (біля магазину «Орбіта»);

– перехрестя вулиць Лесі Українки – Клима Савури;

– вул. Слівенська (біля магазину «Прогрес»);

– вул. Бродівська (площадка біля верхнього тунелю);

– вул. Живова (біля ТЦ «Орнава»).

Продаж новорічних красунь триватиме до 10 січня 2021 року. Здійснювати торгівлю ялинками можна за наявності документа про походження продукції, уго ди на санітарне утримання території, укладеної із балансоутримувачем.