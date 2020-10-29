Шумська лікарня замовила у новоствореної фірми обладнання для діагностики легень на понад 800 тисяч гривень

Шумська центральна районна лікарня (Тернопільська область) підписала два договори із ТОВ «Бові-Україна» на закупівлю обладнання для обстеження легень – відеоларингоскопа та відеобронхоскопа на загальну суму 830 тис. грн. Про це стало відомо з порталу публічних закупівель Prozorro.

За першим договором замовили відеоларингоскоп моделі BD-DF вартістю 180 тис. грн. Це пристрій для проведення огляду та інтубації гортані у випадку перекритих дихальних шляхів. У мережі такі апарати продають по 95 тис. грн, але у комплектації також можуть бути додані спеціальні клинки. Повний набір складається з 6 інструментів вартістю 15 тис. грн/шт, тобто у такій специфікації ціна ларингоскопа у мережі близько 170 тис. грн, але у цій закупівлі специфікацію замовлення не вказано.

За іншим договором «Бові-Україна» поставить у лікарню гнучкий відеобронхоскоп B41 за 650 тис. грн. Відеобронхоскоп застосовують для огляду трахеї та бронхів, а також для проведення біопсії, введення ліків тощо.

ТОВ «Бові-Україна» зареєтровано всього два місяці тому у місті Ірпінь (Київська область) й окрім держзамовлень від Шумської лікарні, фірма підписала лише один контракт на електрокардіографи з Бориспільським міським центром первинної допомоги на 176 тис. грн.

Власником компанії є Василь Юркевич, який зареєстрований у місті Зборів Тернопільської області.

Шумська лікарня належить до медзакладів, які визначені для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, і це найбільш масштабні закупівлі лікарні. Раніше лікарня також замовила 10 моніторів пацієнта за 244 тис. грн та аналізатор критичних станів за ціною 257 тис. грн.