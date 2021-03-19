«Слуга Народу» змінила структуру та укріплює зв’язки з регіонами

На XI з’їзді партії «Слуга Народу» створили нові вищі керівні органи, надали широкі повноваження первинним осередкам та встановили курс на потужний зворотний зв’язок із регіонами.

Після місцевих виборів «Слуга Народу» стала всеукраїнською партією із тисячею фракцій у місцевих радах, які налічують більше 6 тис. депутатів та понад 220 голів рад різного рівня.

Партія планує активно співпрацювати з регіонами та допомагати у розвитку громад по всій країні. Для цього на XI з’їзді у Києві «Слуга Народу» змінила свою структуру та надала широкі повноваження місцевим організаціям і первинним осередкам.

У структурі партії з’явилися нові вищі керівні органи: Політична рада та Національна рада громад. Політична рада розроблятиме тактику і стратегію у взаємодії з експертною спільнотою й громадянським суспільством. А функція Національної ради громад – обговорювати проєкти державних рішень у сфері місцевого самоврядування та регіональну політику.

На регіональному рівні буде створено таку ж структуру керівних органів: Політична рада області та Рада громад області. До неї увійдуть керівники місцевих організацій.

«Така структура дозволить забезпечити максимальну участь членів партії не лише в ухваленні, а й у розробці партійних рішень. А також – формулювати проєкти політичних рішень і обговорювати їхнє ухвалення безпосередньо з депутатами чи міністрами, що дозволить гнучко реагувати на зміни ситуації», – пояснив голова партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко.

Водночас місцеві організації та первинні осередки отримають широкі можливості. Відтепер осередки можуть бути створені на рівні міст, які не є центрами територіальних громад, а також – на рівні сіл, селищ, вулиць, кварталів і навіть будинків.

Регіональні організації зможуть відкликати депутатів місцевих рад за народною ініціативою. Таким чином партія отримає зворотний зв’язок із громадою через партійців на місцях.

— Сьогодні наша партія налаштовується на дуже конструктивну роботу, як на найвищому рівні, так і на рівні кожної окремої громади. Саме тому на з’їзді було оновлено структуру партії. Зокрема, хочу звернути увагу на створенні політичної ради, яка розроблятиме тактику і стратегію політсили у взаємодії з експертною спільнотою та громадянським суспільством. Також було сформовано Національну раду громад, яка буде прислухатись до думки кожного регіону і кожної громади. Відносно отриманих даних і буде будуватись політика на законодавчому рівні. Тут можемо говорити про нові закони, які оптимізують роботу громад, робитимуть їхню діяльність більш продуктивною. Будуть прийматись закони, які загалом дадуть змогу на рівні кожної громади будувати потужну державу. Також це дасть змогу координувати роботу виконавчої гілки влади. Окрім цього, під час зустрічі Президент наголосив на тому, що партія повинна очистити свої ряди від людей, які прийшли сюди випадково і за рік роботи дали зрозуміти, хто займається дійсно державницькою роботою, а хто прийшов відстоювати інші інтереси, — розповів народний депутат Володимир Гевко.



— Вважаю, що створення Національної ради громад — це чудова нагода для органів місцевого самоврядування повідомити про ті проблеми, які стосуються регіональної політики та актуальних тем у громадах. Також це майданчик для обміну досвідом і місце, де будуть обговорюватись проекти державних рішень, що стосуються місцевого самоврядування, — зазначив голова фракції “Слуга народу” у Тернопільській області Ярослав Захарків.

Також найближчим часом на регіональних партійних конференціях по всій країні обговорять ухвалену з’їздом Доктрину «Слуги Народу» – стратегічне бачення розвитку країни на основі програми Президента і партії, доопрацьоване з урахуванням досвіду двох років роботи при владі.

Крім того, партія створює умови для тих, хто проявив себе на місцевому рівні – пропонуватиме навчання та отримання досвіду роботи в органах влади. Тож усі, хто прагне змін та переконаний, що від нього залежить майбутнє країни, зможуть скористатися цим механізмом.