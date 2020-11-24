“Свобода” в обласній раді утворить коаліцію з “За майбутнє”, “Слугою народу” та “Довірою”?

Уповноважені депутатських фракцій Тернопільської обласної ради 7 скликання від чотирьох політичних сил підписали звернення щодо розміщення депутатів у сесійній залі.

В розпорядженні “Politerno” опинився документ, що передбачає утворення в новій обласній раді коаліції за участю ВО “Свобода”, “За майбутнє”, “Слуги народу” та “Довіри”.

Нагадаємо, в політичних колах і ЗМІ ходили чутки про відмову кількох фракцій, зокрема “Довіри”, брати депутатські мандати нової облради, чим затягувався процес скликання першого засідання. Певний інтерес у цьому мала “ЄС”, котра намагалася схилити “За майбутнє” і “Довіру” на свій бік.

За даними голови Тернопільської обласної ТВК, станом на 17 листопада подали документи на реєстрацію 18 депутатів.



Для того, аби скликати першу сесію обласної ради, комісія мала зареєструвати щонайменше 43 депутати.

Нагадаємо, за підсумками виборів, які відбулися 25 жовтня, до Тернопільської обласної ради потрапили 6 партій: «Європейська солідарність», «Свобода», «За майбутнє», «Слуга народу», “Батьківщина”, “Довіра”.

У середу, 25 листопада, відбудеться перше пленарне засідання Тернопільської обласної ради 7-ого скликання.