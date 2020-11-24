Побив – отримай штраф та 200 годин громадських робіт. У Тернополі засудили хулігана

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги прокурора та обвинуваченого Володимира М. на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 21 липня 2020 року, – про це повідомляє пресслужба відомства.

Як встановлено місцевим судом, увечері, 20 липня 2019 року, через неправильно припарковане авто на проїжджій частині відпочинкової території “дальній пляж” у м. Тернопіль у Володимира М. виник конфлікт із потерпілим І. М. Під час конфлікту обвинувачений, не передбачивши можливості настання тяжких наслідків, наніс удар кулаком по обличчю потерпілого, від чого той втратив рівновагу, впав на спину і вдарився головою об каміння.

Такі дії обвинуваченого місцевим судом кваліфіковано за ст. 128 КК України (необережне тяжке тілесне ушкодження) та засуджено до 1 року позбавлення волі. Судом частково задоволено цивільний позов потерпілого та стягнуто з Володимира М. 12 тис. 955 грн. витрат на лікування і 30 тис. грн моральної шкоди. Також повністю задоволено цивільний позов прокурора і стягнуто з обвинуваченого 11 тис. 852 грн витрат на лікування потерпілого.

Не погодившись із таким рішенням, прокурор та обвинувачений подали апеляційні скарги. Зокрема, обвинувачений просив вирок суду скасувати та виправдати його, вказавши, що конфлікт спровокував сам потерпілий, а він змушений був захищати маленького сина і себе. Також просив повністю відмовив у задоволенні цивільних позовів. Прокурор, не оскаржуючи фактичні обставини кримінального провадження та кваліфікацію дій обвинуваченого, просив призначити йому 2 роки обмеження волі, оскільки на момент вчинення злочину діяла редакція ст. 128 КК України, яка не передбачала покарання у виді позбавлення волі.

Заслухавши суддю — доповідача, пояснення обвинуваченого та його захисника, думку прокурора і представника потерпілого, перевіривши матеріали справи в межах поданих апеляційних скарг, колегія суддів прийшла до висновку, що при призначенні покарання місцевий суд допустив порушення вимог закону про кримінальну відповідальність, що є підставою для зміни судового рішення.

Стосовно твердження обвинуваченого, що він діяв у межах необхідної оборони, колегія суддів повністю погодилась із висновками місцевого суду про відсутність обставин, які змусили Володимира М. вдатись до активних дій щодо потерпілого.

Таким чином, проаналізувавши матеріали справи та доводи апеляційних скарг, колегія суддів прийшли до висновку, що апеляційні скарги обвинуваченого та прокурора слід задовольнити частково і призначити Володимиру М. покарання у виді 200 годин громадських робіт. Також зменшено до 8 тис. грн суму матеріальної шкоди, належно підтвердженої потерпілим як понесені витрати на лікування. В решті вирок залишено без змін.