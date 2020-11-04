Тернопільську міську ТВК зобов’язали виправити виявлені недоліки

Тернопільські районна та обласна територіальні виборчі комісії Тернопільської області зобов’язали Тернопільську міську територіальну виборчу комісію виправити виявлені недоліки щодо встановлення результатів волевиявлення громадян.

Копія постанови опублікована на сторінці районної ТВК у Facebook.

При розгляді протоколів міської ТВК про підсумки голосування з виборів депутатів Тернопільської районної ради у межах територіальних округів №1, №2, №3, а також протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців та іншої виборчої документації виявлено ряд грубих порушень та недоліків.

На виборчому окрузі №1 виявлено невідповідність даних Відомостей, зазначених у пунктах 1-14 протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, по кожній виборчій дільниці, що входить до складу територіального виборчого округу.

Встановлено відсутність оригіналів протоколів (перших примірників) від 16-ти ДВК.

Встановлено внесення виправлень та арифметичних посилок в протоколи ДВК, які унеможливлюють встановлення результатів волевиявлення громадян, та потребують складання протоколу про підрахунок голосів виборців з позначкою «Уточнений» на трьох дільницях.

На виборчому окрузі №2 у протоколі міської ТВК виявлено невідповідність даних Відомостей, зазначених у пунктах 1-14 протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, по кожній виборчій дільниці, що входить до складу територіального виборчого округу.

Встановлено відсутність оригіналів протоколів (перших примірників) від 4-ох ДВК.

Встановлено внесення виправлень та арифметичних посилок в протоколи ДВК, які унеможливлюють встановлення результатів волевиявлення громадян, та потребують складання протоколу про підрахунок голосів виборців з позначкою «Уточнений» на чотирьох дільницях.

На виборчому окрузі №3 виявлено невідповідність даних Відомостей, зазначених у пунктах 1-14 протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, по кожній виборчій дільниці, що входить до складу територіального виборчого округу.

Встановлено відсутність оригіналів протоколів (перших примірників) від 5-ох ДВК.

Встановлено внесення виправлень та арифметичних посилок в протоколи ДВК, які унеможливлюють встановлення результатів волевиявлення громадян, та потребують складання протоколу про підрахунок голосів виборців з позначкою «Уточнений» на сімох дільницях.

Встановлено відсутність акту ДВК №611164, який повинен складатись у відповідності до ст. 250 ВКУ.

Тож, Тернопільська районна територіальна виборча комісія Тернопільської області зобов’язала Тернопільську міську територіальну виборчу комісію виправити вищезазначені виявлені недоліки шляхом складання протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів Тернопільської районної ради з позначкою «Уточнений» в межах виборчих округів №1, №2, №3.

Також Тернопільська районна територіальна виборча комісія Тернопільської області зобов’язала Тернопільську міську територіальну виборчу комісію подати оригінали примірників протоколів про підрахунок голосів виборців на ряді дільниць.

Політерно