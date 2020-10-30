У Тернополі оприлюднили сфальсифіковані протоколи ДВК?

Фальсифікації виборчого процесу у Тернополі перейшли до завершення. Наповнені брудними технологіями місцеві вибори надовго запам’ятають в місті, – пише ТопНевс.

Нефаховий склад виборчих комісій дозволив застосувати в Тернополі пряме фальшування протоколів на дільницях. В мережу потрапив яскравий приклад такої технологіі. Два протоколи ДВК №104, що знаходиться в школі №9, мають суттєві розбіжності. Махінатори просто з пакету недійсних бюлетнів переклали на користь однієї з партій потрібну кількість бюлетенів. Такі порушення в Тернополі мають масовий характер.

Раніше інтернет-джерела повідомляли, що ТВК незаконно зібрала печатки дільничих комісій з очевидною метою коригування результатів. Саме тому підсумкові цифри виборів змінюються кожного дня.

Як стало відомо, на 10.00 сьогодні планується терміновий збір ТВК для оприлюднення результатів. Очевидною метою такого поспіху є приховування масштабних порушень виборчого процесу та фальшування результатів.