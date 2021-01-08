Три грабежі впродовж трьох днів вчинив раніше судимий житель Тернопільщини

Майже п’ятнадцять тисяч гривень – саме в стільки потерпілі оцінили збитки, завдані невідомим. Впродовж трьох днів, з 2 по 4 січня, на лінію “102″ почали надходити повідомлення про грабежі. У всіх трьох випадках схема злочину була ідентичною. Невідомий підбігав зі спини та виривав з рук цінні речі.

Перший злочин трапився 2 січня близько 6:30 ранку на вулиці Клима Савури у Тернополі. Невідомий чоловік, застосовуючи силу, вирвав з рук потерпілої жіночу сумочку з грошима та мобільним на суму 7500 гривень.

Наступний злочин трапився того ж дня о 16:45 в парку Національного Відродження. Жертвами грабіжника стали двоє дванадцятирічних хлопчиків. У них він відібрав мобільні телефони.

Четвертого січня о п’ятій ранку на зупинці громадського транспорту невідомий вирвав з рук жінки ще один мобільний.

Усі жертви описали зловмисника. Зафіксували його і камери відеоспостереження. Проведеними слідчо-оперативними заходами правоохоронці карного розшуку встановили особу підозрюваного. Це – раніше судимий за угони житель Збаразького району, 1995 року народження. У грабежах він зізнався. Усе чуже майно здав до ломбарду. Йому інкримінують частини 1 та 2 статті 186 ККУ – грабіж.

Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри та обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство. Перевіряють його і на причетність до скоєння аналогічних злочинів.