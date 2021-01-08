15 років поспіль: у Тернополі відкрили найбільшу в Україні Різдвяну шопку

Найбільшу в Україні Різдвяну шопку, що в церкві Святого апостола Петра в Тернополі, відкрили опівночі. Про це розповів семінарист Святослав Караманов.

За його словами, монтували шопку 3 дні, цьогоріч її зробили вужчою на 10 метрів, ніж торік. Також зменшили кількість мініатюр і персонажів у шопці.

Суспільне Тернопіль

“Вона є трішки змінена. Багатьох деталей у неї немає задля того, аби ми могли поділитися тією радістю Різдва Христового із багатьма людьми. Щоб нас помістилося в храмі більше відповідно до карантинних вимог. Найголовнішими тут персонажами є поза Ісуса Христа, його мати Марія і праведний Іосиф. І також цікаві в нас є елементи з цього вертепу – провідники нашого народу, які були і провідниками нашої церкви. То є митрополит Андрей Шептицький і блаженніший Патріарх Йосиф Сліпий. Також маємо тут Володимира Великого і Ольгу. В цій шопці ми єднаємо наші українські традиції і прославляємо наших славетних майстрів, які були в Україні. І ковалі були у свій час дуже прославлені, швеї, які несуть невтомну працю”, – каже Карманов.

Суспільне Тернопіль

Семінарист розповів, шопку відкрили після Різдвяного богослужіння. Діятиме вона до середини лютого. А загалом, за його словами, таку шопку в церкві Святого апостола Петра роблять 15 років поспіль.