COVID-19 на Тернопільщині: 520 нових випадків та 6 смертей. Офіційно
520 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 24 березня 2021 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 6 (чоловік 82 р. Кременецький район с. Сапанів, чоловік 67 р. Кременецький район с. Катеринівка, чоловік 66 р. Чортківський район м. Бучач, жінка 68 р. м. Тернопіль, жінка 53 р. м. Тернопіль, жінка 54 р. Чортківський район с. Залісся)
одужало – 226 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1823
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 50441 особи;
одужало – 42836 осіб;
летальних випадків – 711 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 5494 (4878 одужало, 76 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1177 (1023 одужало, 18 летальних)
– Тернопільський район – 30559 (25810 одужало, 391 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 14121 (11775 одужало, 179 летальних)
– Чортківський район – 14908 (12374 одужало, 247 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2148 (1663 одужало, 20 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (45 осіб):
• м. Кременець – 6
• м. Почаїв – 1
• с. Білокриниця – 2
• с. Велика Горянка – 1
• с. Великі Бережці – 1
• с. Катеринівка – 1
• с. Лосятин – 6
• с. Розтоки – 1
• с. Ридомиль – 1
• с. Підлісці – 1
• м. Ланівці – 10
• с. Борсуки – 1
• с. Великі Кусківці – 1
• с. Верещаки – 1
• с. Мала Снігурівка – 3
• с. Пахиня – 2
• с. Снігурівка – 1
• с. Юськівці – 2
• с. Великі Дедеркали – 1
• с. Тилявка – 1
• с. Шкроботівка – 1
Тернопільський район (392 особи):
• м. Тернопіль – 206
• м. Бережани – 10
• с. Вільховець – 1
• с. Куропатники – 2
• с. Нараїв – 2
• с. Пліхів – 1
• м. Збараж – 12
• с. Базаринці – 1
• с. Вищі Луб’янки – 3
• с. Дзвиняча – 1
• с. Доброводи – 1
• с. Киданці – 2
• с. Опрілівці – 1
• м. Зборів – 1
• с. Грабківці – 1
• с. Загір’я – 1
• с. Кудобинці – 1
• с. Мшана – 2
• с. Озерна – 4
• с. Плесківці – 1
• с. Погрібці – 1
• с. Цебрів – 1
• смт Козова – 10
• смт Підволочиськ – 7
• м. Скалат – 1
• с. Зарубинці – 2
• с. Кам’янки – 1
• с. Криве – 1
• с. Нове Село – 2
• с. Остап’є – 3
• с. Поділля – 1
• с. Поплави – 1
• с. Старий Скалат – 1
• с. Староміщина – 2
• с. Хмелиська – 1
• м. Теребовля – 11
• смт Микулинці – 7
• с. Глещава – 2
• с. Зарваниця – 2
• с. Золотники – 2
• с. Ілавче – 1
• с. Конопківка – 1
• с. Підгайчики – 1
• с. Різдвяни – 2
• с. Соколів – 1
• с. Семенів – 1
• смт Велика Березовиця – 5
• смт Великі Бірки – 9
• с. Біла – 9
• с. Байківці – 1
• с. Буцнів – 1
• с. Великі Гаї – 7
• с. Великий Глибочок – 3
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Грабовець – 1
• с. Домаморич – 2
• с. Застінка – 4
• с. Івачів Горішній – 1
• с. Івачів Долішній – 2
• с. Ігровиця – 3
• с. Лучка – 1
• с. Мишковичі – 2
• с. Миролюбівка – 1
• с. Малий Ходачків – 1
• с. Мар’янівка – 1
• с. Настасів – 3
• с. Острів – 2
• с. Петриків – 3
• с. Плотича – 1
• с. Почапинці – 1
• с. Прошова – 1
• с. Підгородне – 4
• с. Серединки – 1
• с. Смолянка – 1
Чортківський район (83 особи):
• м. Чортків – 19
• смт Заводське – 6
• с. Білобожниця – 1
• с. Давидківці – 2
• с. Колиндяни – 2
• с. Мухавка – 3
• с. Нагірянка – 2
• с. Росохач – 1
• с. Тарнавка – 1
• с. Чорнокінецька Воля – 1
• с. Шманьківці – 1
• с. Верхняківці – 1
• с. Глибочок – 2
• с. Озеряни – 1
• м. Бучач – 1
• смт Гусятин – 12
• м. Копичинці – 6
• с. Васильківці – 4
• с. Городниця – 2
• с. Старий Нижбірок – 1
• с. Трибухівці – 1
• с. Чабарівка – 3
• с. Яблунів – 2
• с. Добрівляни – 1
• с. Лисівці – 2
• с. Дубенка – 2
• с. Задарів – 2
• с. Ковалівка – 1