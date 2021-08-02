Лікування геморою у “Оксфорд Медікал Тернопіль”
Геморой – це захворювання, пов’язане з патологічним збільшенням гемороїдальних вузлів. Гемороїдальні вузли – особливі судинні утворення, розташовані в нижній частині прямої кишки, зовні (в ділянці заднього проходу) і всередині (вище кордону анального каналу).
Основні симптоми геморою:
- свербіж та печіння в ділянці заднього проходу;
- кров в калових масах або на туалетному папері;
- біль при акті дефекації або ж після нього;
- випадіння гемороїдальних вузлів.
Як тільки з’являються дані симптоми – потрібно одразу звернутися до лікаря-проктолога та запобігти прогресуванню хвороби на початкових стадіях розвитку.
Не потрібно соромитися піти до лікаря. Чим довше Ви відкладаєте візит до лікаря-проктолога – тим більше прогресує захворювання та тим гірші наслідки.
Є 4 ступені тяжкості:
I ступінь – виявляють набряклі, можливо кровоточиві, гемороїдальні вузли;
II ступінь – випадіння вузлів, які можуть самостійно вправлятися;
III ступінь – випадіння вузлів, проте їх вправити можна тільки інструментально або за допомогою маніпуляцій руками;
IV ступінь – вузли, які випали, неможливо вправити.
Причинами геморою можуть бути:
- малорухомий спосіб життя;
- часто у сидячому положенні;
- вживання алкогольних напоїв;
- тужіння під час акту дефекації;
- застій стільця, нерегулярність дефекації (запори);
- пологи та вагітність;
- надмірне фізичне навантаження.
У медичному центрі “Оксфорд Медікал Тернопіль” лікують геморой без оперативного втручання. В “Оксфорд Медікал Тернопіль” Вам проведуть діагностику та лікування цього неприємного захворювання у найкоротші терміни.
У “Оксфорд Медікал Тернопіль” проводять лікування геморою 4-ма методиками:
- Медикаментозне лікування (тільки при першому ступені захворювання);
- Радіохвильовий метод препаратом “Сургітрон”;
- Лікування латексними кільцями (проводять при першому, другому та третьому ступені захворювання)
- Найсучасніша методика видалення вузлів усіх стадій HAL – RAR (використовується при усіх стадіях геморою).
Дбайте про себе та своє здоров’я!
За детальною інформацією звертайтесь за тел.: (068)752 52 52 та (0352) 52 52 52.
Пацієнтів приймають за адресою: м. Тернопіль, вул.С.Качали,5.
Без вихідних!
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