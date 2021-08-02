Лікування геморою у “Оксфорд Медікал Тернопіль”

Геморой – це захворювання, пов’язане з патологічним збільшенням гемороїдальних вузлів. Гемороїдальні вузли – особливі судинні утворення, розташовані в нижній частині прямої кишки, зовні (в ділянці заднього проходу) і всередині (вище кордону анального каналу).

Основні симптоми геморою:

свербіж та печіння в ділянці заднього проходу;

кров в калових масах або на туалетному папері;

біль при акті дефекації або ж після нього;

випадіння гемороїдальних вузлів.

Як тільки з’являються дані симптоми – потрібно одразу звернутися до лікаря-проктолога та запобігти прогресуванню хвороби на початкових стадіях розвитку.

Не потрібно соромитися піти до лікаря. Чим довше Ви відкладаєте візит до лікаря-проктолога – тим більше прогресує захворювання та тим гірші наслідки.

Є 4 ступені тяжкості:

I ступінь – виявляють набряклі, можливо кровоточиві, гемороїдальні вузли;

II ступінь – випадіння вузлів, які можуть самостійно вправлятися;

III ступінь – випадіння вузлів, проте їх вправити можна тільки інструментально або за допомогою маніпуляцій руками;

IV ступінь – вузли, які випали, неможливо вправити.

Причинами геморою можуть бути:

малорухомий спосіб життя;

часто у сидячому положенні;

вживання алкогольних напоїв;

тужіння під час акту дефекації;

застій стільця, нерегулярність дефекації (запори);

пологи та вагітність;

надмірне фізичне навантаження.

У медичному центрі “Оксфорд Медікал Тернопіль” лікують геморой без оперативного втручання. В “Оксфорд Медікал Тернопіль” Вам проведуть діагностику та лікування цього неприємного захворювання у найкоротші терміни.

У “Оксфорд Медікал Тернопіль” проводять лікування геморою 4-ма методиками:

Медикаментозне лікування (тільки при першому ступені захворювання); Радіохвильовий метод препаратом “Сургітрон”; Лікування латексними кільцями (проводять при першому, другому та третьому ступені захворювання) Найсучасніша методика видалення вузлів усіх стадій HAL – RAR (використовується при усіх стадіях геморою).

Дбайте про себе та своє здоров’я!

За детальною інформацією звертайтесь за тел.: (068)752 52 52 та (0352) 52 52 52.

Пацієнтів приймають за адресою: м. Тернопіль, вул.С.Качали,5.

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