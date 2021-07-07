Що таке КТ? Підготовка та дослідження

Комп’ютерна томографія (КТ) — метод рентгенівського сканування, при якому пучок рентгенівського променя пошарово та поступово проходить через тонкий шар тканин. Цей метод дослідження дозволяє чітко обстежити кістки, внутрішні органи, судини та самі тканини.

Комп’ютерний томограф – це великий апарат у формі кільця. Під час обстеження пацієнт лежить на столі, який заїжджає всередину томографа. Поки рухається стіл, навколо тіла обертається рентгенівська трубка. Комп’ютер обробляє знімки і в результаті отримують точні тривимірні пошарові зображення.

Під час обстеження пацієнту необхідно лежати не рухаючись та спокійно дихати для того, щоб отримати чіткі, не розмиті зображення.

Переваги комп’ютерної томографії

перед звичайним рентгенологічним дослідженням

Висока чутливість КТ, що дозволяє віддиференціювати окремі органи і тканини по щільності на відмінну від рентгенограм. На відміну від звичайної томографії, КТ дає можливість отримати зображення без нашарування тканин, що лежать вище і нижче. КТ дає можливість отримати точну кількісну інформацію про розміри і щільність як окремих органів, так і патологічних процесів. КТ дає можливість оцінити не тільки сам процес, але і його взаємовідношення з оточуючими тканинами, наприклад, процес проникнення пухлини в сусідні органи. КТ дає можливість отримати топограми, тобто поздовжні зображення обстежуваної області подібно до рентгенограм шляхом зміщення пацієнта вздовж нерухомої трубки. Топограми використовуються для встановлення поширення патологічного процесу і визначення кількості зрізів.

ПОКАЗИ ДО ПРОВЕДЕННЯ КТ

Показами до проведення комп’ютерної томографії:

різноманітні травми;

переломи, удари;

захворювання хребта, суглобів та кісток;

підозри на новоутворення чи пухлини;

діагностика неврологічних захворювань;

захворювання органів дихання;

захворювання інших органів та систем;

перевірка стану судин і кровотоку та ін.

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО КТ?

Перед самим дослідженням потрібно зняти металеві предмети, прикраси, одяг з досліджуваної ділянки тіла. Якщо ж це дослідження буде проводитися із контрастною речовиною – тоді слід утриматися від вживання їжі та рідини за декілька годин до обстеження

ДЕ У ТЕРНОПОЛІ МОЖНА ЗРОБИТИ КТ?

В МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» Ви можете пройти високоякісне обстеження. У нашому медичному центрі діагностика проводиться на 64-х зрізовому апараті комп’ютерної томографії SOMATOM go.Up, який відрізняється своєю безпекою і інформативністю та дозволяє отримати зображення високої якості і роздільної здатності. Комп’ютерну томографію в «Оксфорд Медікал Тернопіль» виконують висококваліфіковані фахівці з багаторічним досвідом роботи.

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