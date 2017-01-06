Ревізія: у Чортківському училищі виявлено втрат на понад 106 тис. грн

Фахівцями Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області під час планової ревізії державного навчального закладу «Чортківське вище професійне училище» виявлено фінансових порушень, що призвели до втрат, на суму 106,9 тис. гривень.

Зокрема, порушення законодавства при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам та стипендії учням призвели до зайвого витрачання коштів в сумі 49,4 тис. гривень, внаслідок заниження вартості наданих послуг до спецфонду установи недопоступило 23,4 тис.грн. власних надходжень.

Окрім того, установою допущено оплату ненаданих комунальних послуг, покриття за рахунок загального фонду витрат спеціального фонду, безпідставне списання пального, використання на поточні потреби коштів, які підлягали поверненню до бюджету, всього на суму 34,1 тис. гривень.

За допущені порушення на 3 посадових осіб навчального закладу складено адміністративні протоколи.

Про результати ревізії поінформовано прокуратуру області.