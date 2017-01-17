Новини Тернополя 

Розклад освячення води у храмі УПЦ КП біля пологового будинку 2-ї лікарні м.Тернополя

Lyubashka Прокоментуй!

Наближається свято Водохреща, тому “Погляд” пропонує до вашої уваги розклад богослужінь та графік освячення води у храмах міста. У цій публікації — графік богослужінь та водосвяття у храмі Воскресіння Господнього УПЦ КП, за адресою: Вул. 15 квітня-А. Сахарова.

 

Четвер 19 січня (Богоявлення)

9:00 – Служба Божа.

11:00 – Йорданське водосвяття.

 

За інф. прес-служби УПЦ КП.

Розклад богослужінь та освячення води у інших храмах Тернополя дивіться ТУТ.

Можливо Вам сподобається:

На Тернопільщині поставлять памʼятник петлюрівцю, що покохав галичанку

Redaktor Вимкнено

У Коростишеві в райвідділку міліції тримають тернополян, які їхали на Майдан

Redaktor Вимкнено

Скільки землі забрали прокурори Тернопільщини?

Maryana Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *