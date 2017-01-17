Розклад освячення води у храмі УПЦ КП біля пологового будинку 2-ї лікарні м.Тернополя
Наближається свято Водохреща, тому “Погляд” пропонує до вашої уваги розклад богослужінь та графік освячення води у храмах міста. У цій публікації — графік богослужінь та водосвяття у храмі Воскресіння Господнього УПЦ КП, за адресою: Вул. 15 квітня-А. Сахарова.
Четвер 19 січня (Богоявлення)
9:00 – Служба Божа.
11:00 – Йорданське водосвяття.
За інф. прес-служби УПЦ КП.
Розклад богослужінь та освячення води у інших храмах Тернополя дивіться ТУТ.