Розклад освячення води у храмі УПЦ КП біля пологового будинку 2-ї лікарні м.Тернополя

Наближається свято Водохреща, тому “Погляд” пропонує до вашої уваги розклад богослужінь та графік освячення води у храмах міста. У цій публікації — графік богослужінь та водосвяття у храмі Воскресіння Господнього УПЦ КП, за адресою: Вул. 15 квітня-А. Сахарова.

Четвер 19 січня (Богоявлення)

9:00 – Служба Божа.

11:00 – Йорданське водосвяття.

За інф. прес-служби УПЦ КП.



Розклад богослужінь та освячення води у інших храмах Тернополя дивіться ТУТ.