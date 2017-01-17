У храмі Святого Духа на Тарнавського склали графік освячення води та відвідування парафіян

Незабаром Водохреща, тому “Погляд” пропонує розклад богослужінь та графік освячення води у храмах міста. У цій публікації — графік богослужінь та водосвяття у церкві Святого Духа УГКЦ, що на вул. Тарнавського.

Середа 18 січня (Навечір’я Богоявлення)

8:00 – Вечірня з Літургією св.В.Великого

09:00 – Освячення води

21:00 – Велике Повечір’я з Литією.

Четвер 19 січня (Богоявлення Господнє)

8:00 – Перша Свята Літургія. Велике Йорданське освячення води

10:00 – Друга Свята Літургія. Велике Йорданське освячення води

15:00-21:00 – Йорданське відвідування парафіян. Смакули 1, Київська 6, 6а, 6б (згідно запису), Пушкіна 5, 3.

П’ятниця 20 січня

17:00-21:00 – Йорданське відвідування парафіян. Пушкіна 1, Лепкого 9, 11.

Субота 21 січня

16:00-21:00 – Йорданське відвідування парафіян. Чалдаєва 13, 17, Тарнавського 20, 22, 24, 26 (згідно запису).

Неділя 22 січня

16:00-21:00 – Йорданське відвідування парафіян. Тарнавського, 8, 10, 12, 14, 16, 18.

Понеділок 23 січня

18:00-21:00 – Йорданське відвідування парафіян. Пушкіна 2, Чалдаєва 11, 12, 15.

Вівторок 24 січня

18:00-21:00 – Йорданське відвідування парафіян. Чалдаєва 5 (запис), 6 (запис), 7 (запис), 9 (запис), 8, 10.

Середа 25 січня

18:00-21:00 – Йорданське відвідування парафіян. Тарнавського 2 (запис), 3, 4 (запис), 5, 11 (запис).

Четвер 26 січня

18:00-21:00 – Йорданське відвідування парафіян. Тарнавського 15, 15 а, б (запис), 19 (запис), 23 (запис).

За інф. на дошці оголошень церкви.

Розклад богослужінь та освячення води у інших храмах Тернополя дивіться ТУТ.