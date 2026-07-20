Злива підтопила Пантеон Героїв: на кладовищі триває прибирання

Після підтоплення Пантеону Героїв на Микулинецькому кладовищі розпочали ліквідацію наслідків негоди

Сильна злива, яка пройшла Тернополем увечері 19 липня, спричинила підтоплення окремих ділянок Микулинецького кладовища. Під водою опинилася й частина Пантеону Героїв, повідомляє тернопільський міський голова Сергій Надал.

Працівники кладовища оперативно приступили до ліквідації наслідків негоди.

Після того як вода зійшла, на території розпочали прибирання намулу, гілля та сміття, які принесла злива. Комунальники працюють над тим, щоб якнайшвидше привести місця поховань до належного стану.

Нагадаємо, напередодні у соціальних мережах поширилися фото та відео підтопленого Пантеону Героїв. Через значну кількість опадів на окремих ділянках кладовища утворилися потоки води, які спричинили локальні пошкодження та розмивання ґрунту.

Наразі тривають роботи з очищення території та усунення наслідків негоди.