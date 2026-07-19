🌧️ У Тернополі ліквідовують наслідки негоди: підтоплено вулиці, мешканців закликають залишатися вдома
У Тернополі рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки негоди, яка накрила місто.
Наразі триває відкачування води з підтоплених ділянок на вулицях Гайова Бічна, Микулинецька, Стадникової, Коновальця та Оболоня.
Міська влада закликає жителів не виходити та не виїжджати з дому без нагальної потреби, щоб не наражати себе на небезпеку під час негоди.
Також мешканців просять бути особливо уважними до пошкоджених ліній електропередач. У разі виявлення обірваних дротів категорично заборонено наближатися до них — про небезпечні місця необхідно негайно повідомляти рятувальників.
Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків стихії та забезпеченням безпеки жителів міста.