🌧️ У Тернополі ліквідовують наслідки негоди: підтоплено вулиці, мешканців закликають залишатися вдома

У Тернополі рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки негоди, яка накрила місто.

Наразі триває відкачування води з підтоплених ділянок на вулицях Гайова Бічна, Микулинецька, Стадникової, Коновальця та Оболоня.

Міська влада закликає жителів не виходити та не виїжджати з дому без нагальної потреби, щоб не наражати себе на небезпеку під час негоди.

Також мешканців просять бути особливо уважними до пошкоджених ліній електропередач. У разі виявлення обірваних дротів категорично заборонено наближатися до них — про небезпечні місця необхідно негайно повідомляти рятувальників.

Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків стихії та забезпеченням безпеки жителів міста.