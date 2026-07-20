Негода на Шумщині залишила сиріт без даху: оголосили збір на ремонт будинку

Благодійний фонд «Майбутнє сиріт» оголосив збір коштів на відновлення будинку випускників інтернатного закладу, який серйозно постраждав під час негоди у Шумську 19 липня.

Як повідомили у фонді, Іванка разом із двома сестрами та братом власними силами ремонтували оселю, що дісталася їм у спадок від батьків. Після виходу з інтернату молоді люди поступово вкладали у будинок власні зароблені кошти: замінили вікна та двері, розпочали ремонт кухні й ванної кімнати, облаштовуючи житло для постійного проживання.

Однак сильний вітер і злива, які пройшли Шумщиною 19 липня, пошкодили покрівлю будинку. Через це дощова вода потрапила всередину помешкання та зіпсувала частину вже виконаних ремонтних робіт.

За словами представників фонду, власниця будинку подала документи на отримання компенсації, однак попередньо очікувана допомога не покриє всіх витрат на відновлення житла.

Для ремонту даху необхідно придбати будівельні матеріали та оплатити роботу майстрів. За попередніми підрахунками, родині потрібно додатково зібрати близько 50–60 тисяч гривень.

У благодійному фонді закликають небайдужих долучитися до збору коштів та допомогти молодим людям зберегти будинок, у який вони вже вклали багато праці, часу та власних заощаджень.

Отримати детальну інформацію про збір можна на сторінці благодійного фонду «Майбутнє сиріт».