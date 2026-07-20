За годину на Тернопіль вилилося 17 літрів води на квадратний метр: наслідки потужної зливи

Інтенсивна злива, яка накрила Тернопільську громаду 19 липня, спричинила підтоплення вулиць, дворів та житлових будинків. За даними міської ради, дощ тривав близько 1 години 10 хвилин, а за цей час випало 17 міліметрів опадів.

Фактично це означає, що на кожен квадратний метр поверхні випало близько 17 літрів води. За метеорологічною класифікацією така кількість опадів за короткий проміжок часу вважається сильною зливою.

Через негоду були підтоплені окремі низинні вулиці міста, ускладнився рух транспорту, а також зафіксували локальні підтоплення житлових будинків.

До ліквідації наслідків негоди залучили працівників ДСНС, комунальних служб та підрядних організацій. У посиленому режимі працювали рятувальники Тернопільського районного управління ДСНС спільно з фахівцями КП «Тернопільводоканал».

Аварійні роботи проводили за такими адресами:

вул. Євгена Коновальця, 20;

вул. Микулинецька, 5;

вул. Софії Стадникової;

вул. Оболоня;

вул. Гайова-Бічна.

Станом на ранок 20 липня рятувальники продовжують відкачувати воду на вулиці Микулинецькій, 5, а працівники КП «Тернопільводоканал» — з підвалу житлового будинку на вулиці Євгена Коновальця, 20.

Водночас працівники ТОВ «Техно-Буд-Центр» очищають зливоприймальні решітки та прибирають намул, каміння й сміття з вулиць Софії Стадникової, Оболоня та Галицької.

У міській раді запевняють, що комунальні служби продовжують працювати у посиленому режимі та ліквідовуватимуть наслідки негоди до повного відновлення належного стану міської інфраструктури.